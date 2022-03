Elena Ríos: Se debe analizar las causas de por qué no avanza la vacunación y reforzar estrategias

Con información de Yolanda Goichocea de URPI / La República

En las últimas semanas se han visto centros de vacunación vacíos, lo que demostrado que hay un retroceso en el avance de la vacunación. La decana del Colegio Médico en La Libertad, Elena Ríos de Edwards, señaló que se tiene que hacer un análisis de por qué la población no asiste a inocularse, y se deben reforzar las estrategias.

“ Se debe mejorar la estrategia desde el análisis que se haga para determinar las causas de por qué la población no está asistiendo a ponerse la segunda o tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, recordemos que muchos ciudadanos viven en las zonas alejadas e ir hasta el punto de vacunación genera un costo y tiempo también, eso se debe evaluar. Una alternativa sería intensificar la vacunación casa por casa ”, señaló Elena Ríos a La República.

Otro de los factores que indica la representante de los médicos en la región de La Libertad es el cambio realizado por el Gobierno en el Ministerio de Salud.

“Todo cambio genera un volver a empezar y vemos que en Perú cada ministro llega con su gente, y en el Comité Nacional de vacunación, muchos han renunciado y eso está generando que mientras se adecuan y estudian todo el tema, se pierde tiempo y no podemos solo echarle la culpa a la población, se necesita medias claras desde Minsa”, expresó Ríos.

Luego agregó: “La decisión de cambiar al doctor Hernando Cevallos por Hernán Condori no fue la adecuada, nosotros desde el Colegio Médico nos hemos pronunciado sobre ello, porque creemos que no es la persona idónea para el cargo. Lamento que el Congreso no tome una postura defendiendo a la población y sobre todo el respeto a los galenos que soportaron toda esta pandemia. El ministro de Salud no está con la capacidad para dirigir las riendas de un sector tan importante en el país ”.