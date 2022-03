Carlos Balarezo: Hoy, Lambayeque es más vulnerable ante un Fenómeno El Niño que en 2017

En estos días se cumplen cinco años desde que las lluvias del Fenómeno El Niño Costero generaron grandes daños y dejaron cientos de damnificados en Lambayeque. Pasado este tiempo, el ex jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Balarezo Mesones, sostuvo que esta región es más vulnerable que en 2017, debido a una mala prevención.

En diálogo con La República, el especialista indicó que los deficientes trabajos de descolmatación en los márgenes de los ríos tras las lluvias de 2017, agravaron el escenario de vulnerabilidad de los pueblos de Lambayeque. A esto se suma que, pese al transcurrir de los años, no se ha podido concretar el proyecto del drenaje pluvial para Chiclayo metropolitano.

“Posterior al Niño Costero se realizaron actividades de descolmatación y todas mal ejecutadas. Esto lo dijo en su momento el Colegio de Ingenieros y la Contraloría en informes. Estos trabajos, al ser malos, elevaron la vulnerabilidad de muchas ciudades, en especial en los que se ubican en los ámbitos de los ríos La Leche y Motupe, porque habían alterado la caja hidráulica, etc.”, declaró.

Seguidamente, agregó lo siguiente: “Si nos preguntamos cómo estamos hoy, diría que no se ha avanzado mucho, sobre todo en las obras de prevención en cuencas y a nivel urbano tampoco ha disminuido la vulnerabilidad, porque no se ha ejecutado la obra del drenaje pluvial de Chiclayo. Actualmente, Lambayeque está más vulnerable ante un eventual Fenómeno El Niño que en 2017″.

Balarezo Mesones explicó que esta situación se agrava porque varias de las obras contempladas en el plan de Reconstrucción Con Cambios aún no son culminadas o ejecutadas, como son colegios o centros de salud. Del mismo modo, enfatizó que las defensas ribereñas en las cinco cuencas de Lambayeque siguen siendo una labor pendiente de las autoridades nacionales.

Balarezo Mesones también fue presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros de Lambayeque y actualmente se desempeña como subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Foto: La República.

“Hay que tomar decisiones este año. La región Lambayeque no puede planificar su desarrollo si no disminuyen las condiciones de vulnerabilidad ante eventos climáticos. Se tiene que estar preparados y es alta la vulnerabilidad. Faltan infraestructuras importantes como represas y otros trabajos. Recordemos que El Niño Costero no fue pronosticado, y en 2023 podría pasar lo mismo”, finalizó.