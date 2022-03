UNA Puno: ingresantes a Medicina se encadenan como protesta por anulación de prueba

La mañana del viernes 25 de marzo, un grupo de ingresantes a la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en Puno se encadenaron en el exterior del local de Educación Continúa de esta casa superior de estudios, en señal de protesta por la anulación de la prueba de ingreso .

El Consejo Universitario decidió invalidar el examen solo para esta carrera, debido a que las 15 vacantes dispuestas para la mencionada facultad fueron ocupadas por jóvenes que sacaron el mismo puntaje: 1.716. Esto da indicios de presuntas irregularidades, por lo que los reevaluarán.

Sin embargo, los ingresantes están en desacuerdo con la medida. Uno de ellos refirió a Radio Onda Azul que no quieren rendir nuevamente la prueba, porque habían demostrado su capacidad en el examen general.

Otra joven señaló que no hicieron fraude y que la decisión del ente universitario respondería a la presión social.