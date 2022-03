Transportistas se dividen y no hay consenso para iniciar paro este lunes

El vicepresidente del Gremio Nacional de Transportistas de Carga Pesada (GNTC), Magno Salas Montiel, confirmó el paro indefinido para este lunes. La medida se acata a pesar de que otros sindicatos en Arequipa y Cusco no se sumarán a la convocatoria para protestar contra el incremento en el precio de combustibles.

Al respecto, Salas Montiel indicó que estos gremios tienen otro pliego de pedidos, distinto al de los camioneros.

El Sindicato de Camioneros de Arequipa anunció que no participarán en el paro del lunes. Su secretario Teófilo Sánchez Meza, señaló que para ellos el camino es el diálogo con representantes del Ejecutivo nacional. Dice que tienen la promesa de reducción del impuesto selectivo al consumo y el aumento del fondo de compensación de los precios de los combustibles. Aseguró que su gremio agrupa al 80% de los camioneros de la región y el sur.

PUEDES VER:

Sin embargo, Magno Salas dice todo lo contrario. “Teófilo Sánchez no tiene ningún camión y en su sindicato solo hay choferes de buses. Apenas un 20% de su sindicato está formado por camioneros. Lo que pasa es que no quieren aceptar que hay nuevos gremios que sí representamos a los camioneros. Hasta el momento ya tenemos confirmada la participación de Cusco y Puno, que antes no acataban el paro, pero ahora sí lo harán”, alegó Salas Montiel.

El vicepresidente del GNTC refirió que en octubre del año pasado el sindicato que representa Teófilo Sánchez realizó una huelga que no llegó a nada y desde entonces empezaron a negociar, pero sin resultados. “Es cuestión de ellos. El gobierno no les ha dado nada y no los escucha. El señor (Teófilo Sánchez) no tiene representación de nada”, agregó Magno Salas.

En tanto, desde Cusco los transportistas del servicio urbano y los taxistas adelantaron que no participarán de las protestas.

PUEDES VER:

Estanislao Alegre, representante de los transportistas de servicio urbano, señaló que este tipo de medidas solo les ha traído pérdidas económicas. Además, considera que estas medidas son utilizadas para otros fines por parte de los gremios nacionales.

Ambos gremios dejaron abierta la posibilidad de sumarse a un paro regional que pretenden desarrollar las diferentes organizaciones contra el incremento del combustible y el alto costo de vida. Aunque aún no se ha definido una fecha.

Productos suben de precio

En los centros de abastos los comerciantes ya empiezan a especular con los precios. Desde el principio de la semana se reportó que el costo del azúcar se incrementó hasta los 250 soles por saco. Incluso en algunos centros comerciales estos productos han desaparecido de las estanterías. Lo mismo ha pasado con otros abarrotes.