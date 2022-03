Piura: docentes del SIMA se niegan a regresar a clases presenciales

Debido al reporte de casos de COVID-19 de algunos docentes y estudiantes en colegios del país, los docentes e integrantes del Sindicato Magisterial de Piura se rehúsan a retornar a las clases semipresenciales el lunes 28 de marzo.

Así lo informó el secretario general del Sindicato Magisterial, Miguel Puescas, quien aseguró que existen instituciones educativas de la región que no cuentan con los servicios básicos para asegurar los protocolos de bioseguridad ante la COVID-19. Por lo que prefieren no exponerse y continuar en la virtualidad. “Lamentablemente, existen muchos colegios que no tienen el servicio básico del agua y estaríamos poniendo en riesgo la salud e integridad de los docentes y alumnos”, precisó Puescas.

Secretario del SIMA exigue continuar en la virtualidad para evitar contagios de la COVID-19. Foto: La República.

Por otro lado, el dirigente denunció, ante la Contraloría General, al Ministro de Educación Rosendo Serna y al director Regional de Educación (Drep), Elvis Bonifaz, por promover el retorno a las aulas al 100% de aforo atentando contra la salud de los docentes y alumnos.

puedes ver Advierten que vacunas AstraZeneca correrían riesgo de expirar en la región de Piura

El docente aseguró que muchas instituciones educativas de las ocho provincias no cuentan con las condiciones necesarias para evitar contagios: “Algunos colegios ni siquiera han terminado de construirse y otros ni siquiera tienen profesores porque no tienen presupuesto para pagarles”, criticó.

Tras esta situación, el dirigente exigió mantenerse en la virtualidad hasta que las condiciones mejoren; caso contrario, tienen previsto convocar a un paro nacional. Puescas mencionó que, según las estadísticas, actualmente hay más de 50 docentes contagiados de COVID-19 en la región Piura.