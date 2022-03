Hincha de la selección peruana falleció tras resultado del partido Perú vs. Uruguay

Henry Marín Hidalgo (58) no soportó el resultado de Perú vs. Uruguay luego de que la selección peruana no consiguiera al menos un punto en su visita al estadio Bicentenario. Según sus familiares, el hombre tuvo emociones muy fuertes tras conocer que el árbitro no validó un gol a favor de la ‘Bicolor’.

“Fue por la cólera. Él estaba mirando el partido. Por la cólera de que el árbitro no cobró el gol le dio un derrame”, mencionó el hermano de la víctima en América. Hidalgo sufría de diabetes, por lo que no podía tener reacciones muy fuertes que complicaran su estado de salud.

Luego del partido, alrededor de las 9.30 p. m., el ciudadano empezó a tener malestares que posteriormente evolucionaron a convulsiones. “Nosotros hicimos todo lo correspondiente. Llevarlo a la posta. Lamentablemente en el lugar no hemos tenido buena atención. No había médico ni ambulancia ni serenazgo ni nada”, indicó su primo.

Su familia lo recuerda como un gran hincha de la ‘Blanquirroja’. “E ra muy hincha de la selección, muy camiseta, muy fanático. Se molestaba a veces. Trataba de no porque la diabetes no te permite tener ese tipo de emociones ”, agregó el pariente.

¿Qué resultado requiere Perú para quedarse con el repechaje?

Perú se ubica en el cuarto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 con 21 puntos, lo que lo ubica por delante de Colombia y Chile, y se enfrentará a Paraguay en la última jornada. Por lo que si gana ante los guaraníes, sumará 24 unidades y será inalcanzable para Chile y Colombia. Es decir, estarán en el repechaje.

Sin embargo, si empatan o caen ante Paraguay. Esto peligra su pase y tendrían que esperar los resultados de los cafeteros y la Roja.