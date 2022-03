Piura: dictan 14 meses de prisión preventiva para alcaldesa de Salitral

Luego de escuchar los alegatos de la Fiscalía, el Poder Judicial de Piura dictó 14 meses de prisión preventiva para la alcaldesa de Salitral, Ysmenia Monja Zapata, el ex gerente municipal Alan Marcelo, otro funcionario y dos contratistas acusados por presuntas irregularidades en una obra valorizada en más de 9 millones de soles.

El juez Cristian Azabache Vidal, del Sexto Juzgado Anticorrupción de Piura, halló graves y fundados elementos de convicción que sindican a la alcaldesa de Salitral, el ex gerente municipal, el jefe de la División de Desarrollo Urbano, James Chaquila Lizana, el empresario Pedro Reaño Márquez, y la representante del consorcio Salitral, Anita Choqueguanga Pintado, como presuntos autores del delito de colusión agravada en agravio del Estado. En tanto, el magistrado determinó comparecencia con restricciones para Brenda Vilcherrez y el pago de una fianza de 10.000 soles.

Poder Judicial de Piura sanciona a funcionarios por presuntas irregularidades. (Foto: República)

En la lectura del requerimiento, el juez señaló que existen irregularidades en la adjudicación directa que favoreció al Consorcio Salitral para obtener la buena pro de la obra de pavimentación de las calles y veredas del distrito de Salitral, valorizada en más de 9 millones de soles.

Según el magistrado, no existió un informe técnico que sustente la supuesta emergencia para exonerar del proceso de selección al proyecto. Además, indicó que las valorizaciones presentadas por la empresa no correspondían al avance físico de la ejecución. el cual se pagaba pese a no tener sustento. Otra de las irregularidades detectadas es que se habría contratado a la empresa supervisora Mariale SAC cuando el proyecto tenía más del 97% de avance.

Cabe mencionar que, existe un informe pericial que determina un prejuicio de 2 millones 761 mil soles en la obra de pavimentación.