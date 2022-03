COVID-19: trabajadores presenciales tendrán 15 días para presentar tercera dosis obligatoria

Este sábado, el Ejecutivo oficializó el decreto supremo que señala que todos los mayores de 18 años que residan en el Perú deberán vacunarse con las tres dosis si están en el plazo establecido. Es decir, si ya pasaron tres meses desde que se aplicaron la segunda dosis.

Esto debido al bajo porcentaje de terceras dosis en el país: solo el 48,3% de la población objetivo está inmunizada, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud.

Avance de vacunación en el Perú hasta el 26 de marzo de 2022. Fuente: Minsa / Elaboración: La República

En el documento publicado en el diario oficial El Peruano también se especificó algunos detalles. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores del sector público y privado que ya acuden a laborar de manera presencial, se les dio un plazo máximo de 15 días para que puedan cumplir con las dosis completas . Este tiempo correrá desde el 1 de abril, que es cuando entran en vigencia todas las medidas.

“Durante un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto supremo, pueden seguir realizando actividad laboral presencial los prestadores de servicios de la actividad privada y los trabajadores del sector público que no cuenten con la tercera dosis”.

Asimismo, se menciona que, quienes no puedan vacunarse con la tercera dosis porque aún no les corresponda deberán de realizar trabajo remoto. Sin embargo, si la naturaleza del trabajo no permitiese la virtualidad, “se entenderá producido el supuesto de suspensión del contrato de trabajo, sin goce de haberes”.

El decreto resalta, además, que son válidas tanto las vacunas recibidas en el Perú como en el extranjero.

Desde el 1 de abril es obligatorio presentar carnet de vacunas con 3 dosis. Foto: Minsa

¿Después de cuánto tiempo de contagiarme de COVID-19 puedo vacunarme?

De acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud, si las personas tuvieron un cuadro de coronavirus leve, que no requirió hospitalización, solo deben esperar una semana para poder vacunarse.

Después de dos días del alta médica, la ciudadanía también puede acudir al vacunatorio más cercano para estar más protegido ante la enfermedad.