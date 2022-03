Arequipa: presunta víctima de intento de feminicidio pide medidas de protección al Ministerio Público

Una mujer de 44 años pidió al Ministerio Público agilizar las medidas de protección para su vida, luego de que fuera víctima de presunta tentativa de feminicidio por su expareja. Responsabiliza al catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Alejandro Málaga Núñez Zeballos.

La víctima relató a La República que la agresión fue el 24 de marzo, luego de que ella terminó la relación con el docente. Además, denuncia que su hijo fue golpeado por Málaga.

Sin embargo, desde la fecha, no recibe las medidas de protección. Indica que incluso el fiscal del caso estaría evaluando tipificar el caso como agresión mutua.

La agraviada se mostró temerosa por la falta de garantías, pues señala que, el último viernes, Alejandro Málaga se apersonó nuevamente al domicilio para llevarse sus pertenencias. Habría argumentado una decisión judicial para ingresar.

Añadió que no es la primera vez que Málaga la agrede; no obstante, en anteriores ocasiones no denunció los ataques.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.