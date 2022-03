Arequipa: acusan a catedrático por violencia familiar

Abad Ventura - Fiorella Martínez

La denuncia pública de un joven por redes sociales puso en alerta un nuevo caso de violencia familiar. A través de Twitter, D.A.R.F contó que su madre fue víctima de un presunto intento de feminicidio y que él intervino para evitar que se concrete el crimen. En el mensaje se etiquetó a los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Justicia, en un intento de buscar ayuda.

El presunto agresor sería el historiador y catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín, Alejandro Málaga Núñez Zeballos (54), quien fue denunciado la noche del jueves porque habría agredido a su expareja y también al hijo de ella.

Según la acusación que se encuentra en la comisaría de Palacio Viejo, todo se habría originado cuando la víctima habría decidió poner fin a la relación de más de 3 años.

Al promediar las 16:30 horas, Málaga Núñez optó por retirarse de la vivienda ubicada en la Urb. La Perla. Sin embargo, tres horas después, el docente regresó al inmueble, donde habría violentado físicamente a su expareja. El testigo contó a La República que al notar el hecho, pretendió reducir al sujeto, pero también resultó herido. A la escena se sumó el abuelo de 81 años, quien contuvo al hombre para evitar más violencia.

Tras la denuncia, las tres personas fueron llevadas a la comisaría y luego pasaron el reconocimiento médico legal.

El hijo de la agraviada resultó con una fisura leve en las costillas y arañones en el rostro. Su madre tiene cortes en las manos y el Centro de Emergencia Mujer (CEM) la llevó al Hospital Goyeneche para ampliar estudios porque presenta dolores intramusculares.

De acuerdo al parte policial, Málaga negó la agresión y también señaló que fue herido.

Actuación fiscal

Según se conoció, este caso se investiga como lesiones leves y también lesiones mutuas, por las denuncias de los tres involucrados. El hijo de la víctima cuestionó la actuación del Ministerio Público. “La Fiscalía no quiere denunciar este hecho como posible feminicidio o tentativa de homicidio agravado. Nos internaron a los tres. No hemos pisado cárcel porque mi abuelo depende de mí. Terminaron las diligencias y salí en libertad. Mi madre aún está con las autoridades. La otra parte también está libre, a pesar de no tener dependientes”, indicó.

Antecendentes de violencia familiar

De acuerdo al joven denunciante, esta situación de violencia no sería la primera. El año pasado, su madre interpuso una denuncia contra Málaga por agresiones físicas, pero habría sido archivada.

La República llamó a Alejandro Málaga Núñez Zeballos para pedir su descargo; sin embargo, mencionó no tener relación con el caso y cortó la comunicación.