San Martín de Porres: periodista fue atropellado por conductor en estado de ebriedad

En San Martín de Porres, el periodista Paul Antolin Cruz Gallardo se transportaba junto con su mejor hijo a bordo de su motocicleta cuando fue atropellado por Ernesto Pareja Sanabia a la altura de la calle Raúl Ferrer. El hecho se produjo el domingo 20 de marzo a las 10.30 a. m.

Producto del accidente, el hombre de prensa tuvo que ser operado por una fractura en una de sus extremidades. Afortunadamente, su pequeño de 10 años no presentó heridas de gravedad.

“Yo estaba en mi motocicleta, con mi hijo; me dirigía hacia Plaza Norte. Pareja Sanabia, de 55 años, venía desde Plaza Norte hacia el aeropuerto, entrando por la calle Raúl Ferrer. Dobla en u y me embiste con su camioneta de carga pesada. Me causó una fractura de fémur en la pierna izquierda; quedé tendido en el piso. Mi hijo, gracias a Dios, no tuvo mayores lesiones”, narró el afectado en diálogo con La República.

De acuerdo con el parte policial redactado por el oficial Sergio Raúl Cotrina Contreras, el responsable se encontraba en estado de ebriedad y no contaba con brevete en el momento del accidente. “El señor se encuentra libre, no se ha hecho cargo y tampoco se ha comunicado conmigo. Me encuentro postrado con la pierna fracturada; ya me hicieron una intervención quirúrgica y mi recuperación no va a ser mañana o pasado mañana, va a ser lenta. Tengo dos menores hijos que sustentar. Sin mi trabajo y sin mi vehículo no voy a poder hacer nada”, lamentó el joven de 31 años.

Ernesto Pareja Sanabia también registra antecedentes por manejar vehículos de carga en estado de ebriedad o drogadicción y provocar choques con daños materiales.