Puno: obra para descontaminar lago Titicaca con retrasos

La Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) sobre retrasos en la obra del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca (PTAR Titicaca), ubicada en la región Puno. El proyecto solo tiene un avance de 17.77% de la ejecución del Componente 1.

La obra es importante para Puno, porque permitirá descontaminar el Lago Titicaca. Allí desembocan las aguas negras de diferentes ciudades de Puno.

Según el Informe de Control Concurrente N° 254-2022-CG/APP-SCC, el concesionario, a partir del 19 de abril del 2021, tenía 11 meses para culminar las obras asociadas a los colectores (canales) principales en las localidades de Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho. Sin embargo, por complicaciones por la pandemia de Covid-19, se amplió el plazo en 14 días, es decir, vence el 1 de abril del 2022.

El órgano de control realizó una visita de inspección, de manera selectiva, a las localidades antes mencionadas. En Juli, apreciaron que había zanjas pendientes de rellenar. Según el concesionario, les faltaba material para hacerlo.

Por su parte, en Ayaviri, la ejecución de un buzón comenzó en noviembre y aún sigue inconclusa , pese a que el plazo terminó el 29 de enero. En otras zonas no había presencia de personal y no estaban terminados los trabajos. Mientras que, en Puno, un buzón no estaba ejecutado y falta la reposición de pavimentos.

En enero del 2022 el avance de obra debió ser de un 88.91%. Actualmente, hay una demora del 71.14%. La Contraloría advirtió que el concesionario no logrará culminar lo prometido en el Componente 1 en el plazo antes señalado.

Multas por retrasos

Cabe mencionar que el plazo máximo contractual es de 17 meses, los retrasos están sujetos a penalidades. Además, perjudica a más de un millón de pobladores vinculados al proyecto, ya que no se reducen las enfermedades causadas por aguas residuales ni tampoco la contaminación del Lago Titicaca.