Ladrón se hace pasar como cliente para robar botica en Puente Piedra

La tarde del pasado jueves, una botica fue blanco de la delincuencia. El hecho ocurrió en la avenida Las Flores, ubicado en el distrito de Puente Piedra.

Según narra la dueña del establecimiento, es la quinta vez que su negocio se ha visto afectado por malhechores. En esta oportunidad, se llevaron aproximadamente 10.500 soles. Asimismo, se supo que el sujeto, aún no detenido, se hizo pasar como un cliente para poder realizar el ilícito.

PUEDES VER: Capturan al presunto asesino de una pareja de amigos en Puente Piedra

“El día de ayer en la tarde hemos sido víctimas de la inseguridad. El delincuente se hizo pasar por un cliente para comprar helados. La señorita a cargo se acerca a la puerta con la llave para que le de los helados y es ahí donde él aprovecha en acercarse y entrar”, dijo la propietaria a Canal N.

A través de las cámaras de seguridad se puede ver cómo el hampón ingresa con un arma de fuego a la zona del counter donde se encuentra el dinero de las ventas y el dinero del agente BCP que opera en la botica y se lo lleva todo. Además, se llevaron incluso los medicamentos que se encontraban en su almacén.

“Me siento totalmente desanimada, ya que no se puede trabajar, no se pue poner algo adicional que te pueda dar un sustento del día. Ven que estas avanzando y ya te atacan. Me siento impotente, de verdad, apenada, porque es una zona considerable”, lamentó la propietaria del lugar.