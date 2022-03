Piura: entregan terrenos para el revestimiento de 27 canales en Cieneguillo

Piura. El gerente de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, Mario Quispe Suarez, asistió a la entrega de terrenos en el distrito de Cieneguillo para el revestimiento de 27 canales, cuya inversión es 17 millones de soles aproximadamente, con la finalidad de mejorar la calidad de riego y la administración del elemento líquido.

En dicho acto, el presidente de la Junta de Usuarios del Chira, Angel Zapata, destacó la importancia de brindar el apoyo a los agricultores. “La subgerencia ha hecho una mirada a la agricultura, es decir, una mirada al desarrollo de los pueblos, porque nosotros vivimos de la agricultura”, manifestó.

Autoridades a favor de la agricultura en la región

Por su parte, el gerente de la subregión Luciano Castillo Colonna, Mario Quispe Suarez, dijo que es importante que las autoridades del Valle del Chira tengan presencia en la administración del recurso hídrico, ya que por años insistieron para la ejecución de estas obras.

“El único sector que en época pandemia no permitió que muriéramos de hambre, jamás subieron los precios, por el contrario, se arriesgaron y trabajaron más fue el sector agrícola, si no fuera por ustedes (agricultores) nosotros no estuviéramos aquí con un buen estado de salud, no estuviéramos viviendo. Los felicito porque ustedes son el motivo para que nosotros sigamos trabajando en favor de la agricultura”, expresó Mario Quispe.