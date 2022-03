Ingreso libre a las universidades públicas será gradual y no al 100%

El ingreso libre a las universidades públicas apunta a ser un proceso gradual y focalizado, no a que sea inmediato, universal, ni aplicable a todos los estudiantes egresados de secundaria, según lo aclarado por el ministro de Educación, Rosendo Serna, en torno al controversial proyecto de ley que alista el Ejecutivo. Se trataría así de una nueva modalidad de admisión.

“Va a ser un proceso gradual, no puede ser al 100% de ingreso en todas las universidades porque hay que verificar toda la logística y, en función a ello, cuánto nosotros agregamos de inversión ”, señaló Serna en RPP.

Luego de lo anunciado por el presidente Pedro Castillo, quien solo hizo referencia a un “ingreso libre para los jóvenes que terminan la secundaria”, el titular del Minedu precisó que para aplicar esta propuesta -aún en discusión- se requerirá establecer cuántas universidades serán elegibles para este proceso gradual, de acuerdo a su infraestructura, recursos, mobiliario. “Hay que hacer estudios respecto a cuánto va a significar la inversión, qué universidades son las que estén óptimas o tienen infraestructura que permita el incremento, cuánta inversión habrá”, dijo.

Agregó que la iniciativa está orientada a los jóvenes de bajos recursos económicos y que se ha identificado, de forma nominal, a la población objetivo. Además de dicho requisito para el ingreso libre, se plantea considerar el buen nivel académico , según pudo conocer este diario.

De ser así, este proyecto sigue la línea del elaborado durante la gestión del exministro Juan Cadillo, que planteó un ingreso libre para el talento regional. Este último, con la modificación de la Ley Universitaria, daba paso a una nueva modalidad de acceso en la que se otorgaban vacantes a los mejores estudiantes bajo ciertos criterios técnicos. También se planteó brindar becas para un ciclo cero y así nivelar gratis a los alumnos para que puedan postular a una universidad . Esto último apuntaba a reemplazar los centros preuniversitarios.

Así lo detalla el entonces director de Educación Superior Universitaria del Minedu, Jorge Mori, quien afirma que esta propuesta llegó a culminarse, exponerse y hasta aprobarse en el Consejo de Ministros a mediados del 2021. No obstante, no se ejecutó debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas no otorgó los recursos para el 2022.

“Hay que esperar la propuesta final del Minedu. Pero un ingreso libre, focalizado, gradual para estudiantes de buen rendimiento sería algo positivo y se podría corregir barreras para acceder al sistema. Sin embargo, un ingreso que apunte hacia la universalización sí sería preocupante porque pondría en riesgo los avances ”, dijo Mori.

Añadió que el ingreso libre ya existe en universidades privadas de Lima, las cuales envían cartas de invitación a los escolares destacados; mientras que el “universal” se aplica en países como Argentina, con un sistema más maduro, pero también con una deserción mayor al 50%.

Pues bien, el proyecto de ley que llegará a manos del Congreso ya va por su tercer borrador. “Está casi terminado y está en debate interno”, aseguró Serna. Para la próxima semana pasará por el presidente Pedro Castillo y, a más tardar, el viernes lo verá el Consejo de Ministros.

Sin recursos, sin consulta

Lo cierto es que las condiciones actuales de las casas de estudio no permiten el ingreso libre ni de forma gradual, subraya la Asociación Nacional de Universidades Públicas (Anupp). “Hoy definitivamente no es viable, se requiere mayor análisis e inyección de presupuesto”, señala su presidente Américo Guevara, rector de la Agraria La Molina.

En esa línea, detalla que el Minedu debe fortalecer la formación de escolares para reducir la brecha de acceso y asignar más recursos a las universidades para incrementar la oferta, eso incluye infraestructura, docentes, administrativos, servicios como comedor, movilidad. “Si ahora me dicen que lo haga, les diría que con mi presupuesto no puedo. Solo podría dar las 490 vacantes que oferta mi admisión, pero el MEF nos debe retribuir el importe de los 3.000 postulantes. Son nuestros recursos directamente recaudados”.

Para Guevara, esta medida se aplicará en un corto o mediano plazo (de 5 a 10 años), según la inyección de los recursos . Por ejemplo, ahora se hace con las vacantes abiertas para los alumnos de universidades no licenciadas. Pero para todo ello pide que se les informe cómo se hará, dónde y a quiénes se aplicará. Sin embargo, hasta el cierre de edición, el Minedu no los ha convocado, ni hecho llegar el borrador del proyecto de ley.

Serna dijo que se les consultará a los rectores el proyecto final y reconoció que se necesitarán recursos. Los exministros Cadillo y Gallardo se reunieron con ellos y se comprometieron a abrir comisiones. Esto no se concretó.

Plan piloto

Plan piloto. Este mes, Serna dijo que la implementación se daría con pilotos . Guevara, de la Anupp, se mostró de acuerdo con comenzar con 5 o 6 universidades.

Otra población. Para Jorge Mori, también experto en políticas públicas, urge ampliar la oferta educativa en institutos. Estos últimos también podrían ser considerados en propuestas de ingreso libre.

Reacciones

Rosendo Serna, ministro de Educación

“Tenemos el proyecto casi terminado, ya está en debate interno. Seguro vamos a afinar observaciones y ponerlo a consideración del Consejo de Ministros para que den su opinión técnica sobre inversión, cuánto va a costar, cuántas universidades serán parte del proceso gradual”.

Américo Guevara, presidente de la Anupp

“Se puede hacer el ingreso libre de forma gradual, pero eso no significa que sea sin presupuesto. Definitivamente, las condiciones actuales no lo permitirían. El Minedu debe invertir en las universidades y, si es así, estamos dispuestos a incrementar la oferta”.

Jorge Mori, exdirector del Minedu