Más de 100 niños no pueden iniciar clases presenciales por paralización de obra

Más de 100 niños de inicial del colegio José Quiñones, en Chiclayo, no podrán iniciar sus clases presenciales porque aún no se ha culminado el cerco perimétrico de esta institución. Este proyecto debió entregarse el 19 de enero del presente año, pero no se ha terminado, pues los vecinos se oponen a la instalación del mismo.

El director del centro educativo, Artemio Linares sindicó al municipio como responsable por no tomar las precauciones correspondientes, puesto que esto está afectando a los menores que no disponen de aparatos tecnológicos y tienen que llevar sus clases de forma virtual.

PUEDES VER Lambayeque: encuentran sin vida a un hombre en la ciudad de Chiclayo

En declaraciones a La República, el ingeniero supervisor manifestó que tenían “un diseño original y lamentablemente hay un problema social con los vecinos y la construcción de lo faltante”.

Consultados por este tema, los moradores indicaron que este espacio fue habilitado para un parque. “Nuestra disconformidad es porque esto ha sido declarado una zona de alto riesgo determinado por Defensa Civil. No estamos en contra de la educación”, finalizaron.