Arequipa: catedrático es acusado de intento de feminicidio contra su expareja

Un joven de 24 años denunció que la expareja de su madre intentó matarla con unas tijeras en su inmueble ubicado en el distrito del Cercado, en la provincia de Arequipa.

Diego Reinoso Flores relató a La República que su progenitora puso fin a la relación sentimental que llevaba por más de tres años con Alejandro Málaga Núñez Zeballos, docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y reconocido historiador.

“Ayer (jueves) mi madre terminó con él. A eso de las 4.30 de la tarde el señor Málaga se retiró, aparentemente, del domicilio donde vivíamos. Luego, regresó a las 7.30 de la noche y de manera violenta ingresó por la puerta de la azotea. Arrastró a mi madre por el pasillo y la metió al estudio. Yo veo cómo la arrastra y salgo de mi habitación para ayudarla. Veo que él coge las tijeras e intenta darle una puñalada en vientre ”, narró.

Seguidamente, el muchacho pretendió reducir al presunto agresor, pero también resultó herido. A la escena se sumó el abuelo de 81 años, quien contuvo al hombre para evitar más violencia.

“Aproveché que mi abuelo intervino y bajé corriendo, salí de la casa y justo pasaban dos motocicletas de la Policía. Ingresaron, encontraron la tijera, la cual pusieron en custodia, y nos llevaron a los tres a la comisaría ”, detalló.

Los implicados pasaron por Medicina Legal. En el caso de Diego, terminó con una fisura leve en las costillas y arañones en el rostro. Su madre tiene cortes en las manos y el Centro de Emergencia Mujer (CEM) la llevó al Hospital Goyeneche para ampliar estudios en zonas blancas porque presenta dolores intramusculares.

Actuación fiscal

La Fiscalía calificó el hecho como lesiones mutuas, por lo que pidió que quedaran bajo detención.

“ La Fiscalía no quiere denunciar este hecho como posible feminicidio o tentativa de homicidio agravado . Nos internaron a los tres. No hemos pisado cárcel porque mi abuelo depende de mí. Terminaron las diligencias y salí en libertad. Mi madre aún está con las autoridades. La otra parte también está libre, a pesar de no tener dependientes”, explicó.

Antecedentes

De acuerdo a Reinoso, esta situación de violencia no sería la primera. El año pasado, s u madre interpuso una denuncia contra Málaga por agresiones físicas; sin embargo, fue archivada.

Descargo del acusado

La República llamó a Alejandro Málaga Núñez Zeballos para pedir su descargo. Sin embargo, mencionó no tener relación con el caso y cortó la comunicación.