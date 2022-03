Tercera dosis desde los 18 años: todo lo que debes saber sobre la nueva medida del Minsa

El primer ministro, Aníbal Torres, y el titular de Salud, Hernán Condori, anunciaron la obligatoriedad de la tercera dosis contra la COVID-19 para los mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados. En sesión de Consejo de Ministros se aprobó la nueva medida para contrarrestar la caída de la vacunación en todo el país.

En conferencia de prensa, las autoridades manifestaron que en todo el mundo bajó el número de personas que se vacunan porque no lo quieren hacer o porque piensan que con dos dosis ya es suficiente.

“Es necesario que tengan las tres dosis para que puedan acceder a cualquier lugar público o privado; es necesario que cuenten con tres dosis, y todos los establecimientos públicos y privados están en la obligación de constatar esto, o sea, no pueden dejar ingresar a personas que no tengan las tres vacunas”, señaló Torres.

Por su parte, Hernán Condori advirtió que los jóvenes tienen una falsa sensación de seguridad al percibir menos contagios y muertes a causa del virus durante la tercera ola; sin embargo, la enfermedad continúa afectando a la población y está latente una cuarta ola.

“De repente antes se acumulaba la gente (en los vacunatorios) porque veían casos de camas UCI y oxígeno que faltaba; no hay que bajar la guardia”, acotó el médico.

¿A partir de cuándo se exigirá la tercera dosis para mayores de 18 años en Perú?

Tal como anunció el ministerio de Salud, a partir del viernes 1 de abril, los ciudadanos de 18 años en adelante deberán acreditar su tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para poder ingresar a espacios públicos y privados.

Para facilitar la inmunización de este grupo poblacional, los centros de vacunación permanecerán abiertos durante 36 horas seguidas a partir de esta semana.

También continuará la vacunación casa por casa que se viene realizando para beneficiar la aplicación de la tercera dosis en adultos mayores, quienes tienen mayor vulnerabilidad ante el coronavirus.

¿Qué espacios exigirán la tercera dosis para ingresar?

Hernán Condori especificó que la tercera dosis contra el coronavirus deberá ser acreditada antes de entrar a los coliseos, estadios, actividades laborales presenciales, cuando los ciudadanos viajen a los territorios nacionales, en el ingreso a los ambientes cerrados. “En todos los centros comerciales tienen que presentar su carné de vacunación con la tercera dosis”, refirió.

¿Trabajadores no vacunados pueden ser despedidos?

Frente a la reactivación del trabajo presencial en distintas empresas y entidades del país, millones de trabajadores retornarán a su centro de labores de manera presencial; ellos también deberán presentar su carnet con la dosis de refuerzo.

Aníbal Torres advirtió que aquellas personas que trabajan en el sector público y que no cuentan con la tercera dosis “no podrán volver al trabajo y corren el riesgo de perderlo”, no obstante, aclaró que habrá excepciones.

“Como hemos dicho, la vacuna no es obligatoria, pero el que toma la decisión de no vacunarse no tiene derecho de perjudicar a los demás. Las personas que, por ejemplo, trabajan en el sector público y que no tienen las tres dosis no pueden volver al trabajo y corren el riesgo de perderlo”, precisó el jefe del gabinete ministerial.

Los anticuerpos decaen

El Ministerio de Salud advirtió que diferentes estudios científicos demostraron que los anticuerpos proporcionados por las vacunas contra el coronavirus o por contagio del virus empiezan a descender durante los meses siguientes. Además, en el caso de la variante ómicron, tres dosis son necesarias para obtener una adecuada protección.