“Por mi seguridad”: familia instala reja en vereda y deja sin acceso a vecinos en SJL

En el asentamiento humano Saúl Cantoral, en San Juan de Lurigancho, vecinos denunciaron que una familia ha enrejado toda la vereda de su propiedad que está ubicada en la esquina. Con ello impide el paso peatonal y los transeúntes tienen que pasar por la pista, ante el peligro de ser atropellados por unidades de transporte público y vehículos particulares.

Según informaron, ya se han realizado varias reuniones entre todos los propietarios con el objetivo de llegar a un acuerdo, ya que esta medida perjudica a todos. La justificación que dio la familia que instaló la reja es que lo hicieron debido al alto índice de delincuencia. Exigieron que se instale una cámara de seguridad para que la vereda vuelva a ser de acceso libre.

PUEDES VER: Tercera dosis contra el coronavirus será obligatoria para mayores de 18 años en espacios públicos y cerrados

Ante ello, piden que sea la Municipalidad de San Juan de Lurigancho la que intervenga. “Está mal porque han tomado toda la vereda. Yo vivo arriba en la zona Sagrado Corazón de Jesús. La vereda es libre”, sostuvo una de las vecinas. Otro residente resaltó el peligro que conlleva: “La vereda es libre, es para todos. Es peligroso porque tenemos que tomar la pista porque está en la curva (donde se encuentra la reja)”.

“Por mi seguridad he tenido que cerrar aquí”: familia responde

Ante la acusación en su contra, una integrante de la familia sostuvo que la propietaria tomó esta medida extrema de instalar una reja que abarca la vereda de toda la esquina debido a que robaron su casa en múltiples oportunidades.

“Han venido a asaltar a mi casa y ninguno de estos vecinos que dizque que somos unidos nos apoyaron para defendernos. Por mi seguridad he tenido que cerrar aquí porque acá los delincuentes entraban hasta con revólver . ¿Quién me defiende? Ellos dicen ‘ella’, pero quién me defiende cuando ya caí mal. ¿Quién pagó mi medicina? Ellos no”, manifestó.

Añadió que no es su propósito adueñarse de la calle, pero que exige cámaras de seguridad para quitar las rejas.

En las imágenes de TV Perú se puede observar que en esta parte del espacio público, que ha sido ilegalmente privatizado, hay tablas, cajones de madera, plantas y otras pertenencias, como si se tratase de un depósito improvisado.