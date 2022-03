Piura: Diresa recomienda a EsSalud no desactivar áreas COVID-19

Luego que el gerente de la Red Asistencial de EsSalud Piura, Enrique Cruz Vílchez, anunciara la desactivación de la Villa EsSalud que albergaba a paciente COVID-19, el director de Diresa Piura, Fernando Agüero, manifestó no estar de acuerdo con la decisión.

El funcionario explicó que, antes de tomar esta determinación se debió elaborar un plan alterno ante una cuarta ola de contagios. “Llevamos cuatro semanas con la curva de disminución, pero a pesar de ello no se puede desactivar ninguna área COVID-19 sin tener un plan de contingencia que nos permita retomar el servicio si se presenta una cuarta ola”, precisó.

Continúa el proceso de vacunación contra la COVID-19. Foto: Diresa.

Por otro lado, el titular de la Diresa sostuvo que, si bien la vacunación continúa avanzando, aún existe un porcentaje de piuranos que no se vacunaron o que no han completado sus dosis contra el virus, por lo que pide no bajar la guardia ni descuidar los protocolos de bioseguridad.

Recordemos que, según la sala situacional de la Diresa, la región Piura registra 6.017 muertes a consecuencia de la COVID-19 en lo que va de la pandemia.

Cabe destacar que la desactivación de dicha área se realizó el último 21 de marzo debido a la baja cantidad de pacientes con COVID-19.