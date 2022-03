Joven quedó en estado de coma tras ser operado por apendicitis en hospital de EsSalud

Omar Méndez Llactahuamán (22) ingresó al servicio de emergencia del Hospital II de Huamanga del Seguro Social de Salud (EsSalud) tras tener un fuerte dolor abdominal. Sin embargo, nunca imaginó que esto lo llevaría al borde de la muerte y a estar en estado de coma desde hace más de tres meses.

Su familiar Manuel Llactahuamán contó a La República este caso de negligencia médica que inició el viernes 10 de diciembre de 2021. Hasta ahora, el personal no da respuesta de qué sucedió con el joven estudiante durante la operación.

“Mi sobrino acude a dicha entidad de salud e ingresa con un dolor abdominal en la parte inferior. Pero ¿qué hacen los médicos? Lo único es medicarlo y darle analgésicos. No cumplen con el protocolo de la debida intervención. Sin embargo, mi pariente se quedó ahí en los exteriores del hospital por el intenso dolor. Una persona lo ayuda nuevamente a entrar a emergencias y ahí los especialistas le hacen exámenes, pero ellos dicen que no hay nada y que sería ‘una gastritis’”, relató.

Tras el diagnóstico, la médico cirujana Maira Angela Juscamaita Obregón optó nuevamente por inyectarle medicamentos más fuertes.

Recibo de medicamentos del paciente. Foto: cortesía de familiar

El día sábado 11 de diciembre, el paciente continuaba con los dolores, e incluso tenía fiebre. Por ello, los familiares decidieron llevarlo nuevamente a emergencias en horas de la tarde. “Otro especialista revisa la historia clínica y también menciona que debe ser gastritis, sin más. Es entonces que nosotros le sugerimos que le hagan una prueba de sensibilidad. Ahí recién detectaron que tenía un problema en el apéndice y nos dicen que se debe realizar una operación de inmediato”, señaló.

Llactahuamán expresó que, al enterarse del diagnóstico, la familia se indignó, ya que no hubo un procedimiento correcto para detectarlo a tiempo. ”Para mí, esto fue un detonante, ya que los médicos al no estar capacitados se han alarmado y decidieron realizar una operación apresurada sin los exámenes correspondientes o análisis de riesgo. Además, el apéndice ya estaba gangrenado cuando hicieron la intervención, detalló.

Estado de coma, negligencia médica

Omar Méndez Llactahuamán (22) salió de la operación a las 6.00 a. m. del domingo 12 de diciembre. Tras ello, lo derivan a una sala y luego a una cama de hospitalización. Sin embargo, a las 10.40 a. m., el paciente que se encontraba al lado del joven alarma que “se estaba atorando y el cuerpo se estaba poniendo morado”.

Méndez no estaba acompañado por ningún personal médico, pese a que se encontraba en observación y solo hace unas horas salió de la intervención. A las 11 de la mañana, el personal procede a realizar la intubación al paciente y a inducirlo a coma. Según los médicos, este hecho se dio por una paralización de los pulmones.

“Nos alarma que se tejen muchas hipótesis, pero todas son con mentiras y con fines de encubrimiento. Ellos indican que hubo un paro respiratorio a causa de un mal que mi sobrino tenía de niño: soplo del corazón. Sin embargo, nosotros le hicimos los análisis correspondientes acá en Lima y nos comentan que el paciente no ha sufrido ningún infarto en ningún momento. Entonces, queda desestimado lo que ellos plantean”, indicó Llactahuamán.

“Los médicos del Rebagliati nos comentaron que, si hubiera sido el caso que los galenos (de Huamanga) señalan, al momento de la operación ellos debieron solicitar a un cardiólogo. Eso no se ha hecho. Por otro lado, ellos mencionan que el paciente era propenso a diabetes; eso es falso. Y si hubiera sido el caso, el personal debió alertarnos previamente para tomar las previsiones”, agregó.

El tío de la víctima también precisó que acudió al hospital el día lunes 13, unas horas antes del traslado a Lima. “Yo accedo a las 11 de la mañana y encuentro a mi sobrino en un estado calamitoso. Sin oxígeno ni personal. En el cuarto que él estaba no había oxígeno. Al recién verme, la licenciada me dice que le ayude a traer el oxígeno del otro pabellón. Hemos perdido más de 10 minutos. Esos minutos han sido cruciales porque lo que sufrió él ha sido una hipoxia”, mencionó.

Ese mismo día, el joven de 22 años fue llevado vía terrestre al Hospital Edgardo Rebagliati, donde ya lleva más de tres meses.

Hospital Rebagliati da 48 horas para retirar al paciente

“Ahora al paciente no lo atienden como antes. No pensamos hacer una denuncia, pero ahora, viendo que ya pasó el tiempo y no hay avances, nos llevó a ello. Un paciente que ingresó caminando por una apendicitis, no es motivo para que esté en estado vegetativo”, clamó el tío de la víctima.

A tres meses desde que su sobrino quedó en coma, el Hospital Edgardo Rebagliati emitió un alta del paciente y pidió a los familiares que retiren al joven de 22 años en un promedio de 48 horas. Sin embargo, los parientes indicaron que “no cuentan con un lugar de residencia, ya que son de Ayacucho”.

“Ahora quieren darle de alta. Con la finalidad de deslindarse del caso. Nos sentimos muy dolidos. Lo que han hecho es una negligencia horrible. Nosotros solo tenemos un cuarto alquilado y las condiciones no son dables”, agregó.

La familia también denunció que nunca entregaron la historia clínica completa, pese a que lo solicitaron muchas veces. No solo eso: hasta ahora, los galenos del hospital de EsSalud no les dan ninguna explicación por el caso.

“Es un chico A1. No es dable que lo hayan dejado de esa manera, es una negligencia. No es el único paciente que pasa por esto; por ello, nosotros clamamos justicia y suplicamos apoyo para que no vuelva a ocurrir con personas inocentes. No podemos permitir que estos profesionales cometan estos actos y sigan dañando a las personas. Ellos tienen un juramento hipocrático de velar por la salud de los pacientes mas no hacer sus prácticas o dejarlo a su suerte”, finalizó.

Respuesta de EsSalud

Tras conocer el caso, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió un pronunciamiento respecto del caso, donde señalaron que “aún definirán el alta”. Así también, iniciaron una investigación para determinar si se cumplió el protocolo médico durante la atención que recibió el paciente en el Hospital II Huamanga.