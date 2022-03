La Victoria: caen hermanos delincuentes tras robar celular en el jirón Lucanas

En La Victoria, agentes del grupo Terna del escuadrón verde capturaron a dos hermanos que atemorizaban a los transeúntes y conductores que pasaban por el jirón Lucanas debido a sus constantes atracos. La Policía Nacional del Perú venía siguiendo los pasos de José Luis y Julio César Alvan Ceras, hasta que los detuvieron al presenciar cómo robaban un celular.

Los hampones conocidos como ‘Sancho y Panza’ ya habían ingresado a un penal en dos oportunidades. “Sí, yo fui el que robó. He estado dos veces en la Fiscalía, pero me soltaron porque es un robo simple”, expresó uno de los hermanos al ser interrogado por la PNP.

Los delincuentes fueron captados en reiteradas veces despojando de sus pertenencias a los ciudadanos. Los efectivos Terna ya los tenían en la mira, solo permanecían camuflados esperando el momento preciso para dar con ellos.

“Yo me distraje porque justo estaba recibiendo una llamada. Me distraje un rato y cuando reaccioné alguien me estaba jalando”, contó una de las víctimas que gracias a la rápida intervención de la Policía logró recuperar su celular.

Tras el testimonio del afectado, los hermanos ‘Sancho y Panza’ fueron trasladados a la dependencia policial para ser recluidos en la carceleta. En esta situación, pese al esfuerzo de los efectivos policiales, es la Fiscalía la que tiene la determinación ante los casos de reincidentes robos agravados.