Familia cusqueña pide que se esclarezca muerte de joven en Arequipa

Desde hace más de un mes Nayruth Solorzano vive en la angustia y en el dolor por la extraña muerte de su hija Abigail Paucar (27), ocurrida en el distrito de Uchumayo en Arequipa.

Los hechos ocurrieron el último 21 de febrero, cuando la joven fue encontrada sin vida en el baño de su habitación donde convivía con su pareja Alfredo Huallparimachi.

Se presume que la mujer se habría suicidado; sin embargo, para los familiares de la víctima, hay incongruencias en el testimonio del varón.

“Según cuenta la pareja, esa noche tuvieron una discusión (...) afirma que nunca se dio cuenta el momento en que mi hija entró al baño“, refirió Nayruth Solorzano a La República.

La madre pide a la PNP y al Ministerio Público que se esclarezca la muerte de su hija. “El fiscal a cargo me dice que no puede hacer nada mientras no tengan el informe de las investigaciones de la Policía, ya pasó un mes y no avanzan”, dijo la madre.

Nayruth Solorzano vive en Cusco y no cuenta con los medios para viajar constantemente a Arequipa para seguir el caso de cerca.