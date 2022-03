El método del andamiaje: el secreto que aplicó un docente para que 128 jóvenes ingresen a la UNI

Aníbal Malger, profesor e investigador de Metodologías en Ciencias y Matemáticas, fue el docente que, junto a su equipo de trabajo en la academia Eureka, logró que 128 alumnos ingresen a la Universidad Nacional de Ingeniería.

En esa lista de estudiantes que lograron un cupo, se encuentra la ayacuchana Asucena Sihuay, de 19 años, quien ocupó el primer lugar del examen de admisión presencial y se convirtió en la segunda mujer que ha obtenido el primer puesto en el cómputo general.

“Si bien el ingreso de Asucena es un ejemplo para muchas mujeres, debo decir que en total son 128 los que lograron entrar en diferentes puestos y carreras. No es un trabajo accidental, es continuo, puesto que, llevamos alrededor de 25 años formando estudiantes para la UNI”, dice Malger a La República.

Azucena Sihuay es la segunda mujer que ocupa el primer lugar en un Examen de Admisión de la UNI. Foto: Deysi Portuguez/URPI

Según el docente matemático, el secreto para que un alumno se empodere y domine las matemáticas es usar el método del andamiaje, inspirado en el psicólogo ruso Lev Vygotsky.

“Es una técnica que está en la teoría educativa pero que no se ha difundido mucho. Hay muchas formas, pero no de aplicación, por lo que funciona más en el preuniversitario que en el escolar. A veces, no es mucha la necesidad en la escuela porque forman, pero en la preuniversitaria es más competitiva”, explicó.

“ El secreto es ir paso a paso, un estudiante debe apoyarse con su compañero para practicar sobre la base de la cual ya trabajó. Vygotsky decía que para llegar de una zona real a una zona de desarrollo próximo, necesito ayuda y crear un andamiaje. Y eso es lo que hemos notado, vamos de menos a más, explicando y resolviendo. El alumno va tomando más seguridad, ya sabe cómo se hace tal ejercicio, tiene más variantes. Muy pocos profesores tienen la paciencia para hacerlo. El trabajo de nosotros es externo, hay que construir. Vemos que podría venirles en los exámenes y vamos creando los ejercicios desde un punto A hasta el B”, agregó.

Por último, Malger indicó que algunos alumnos ven un camino difícil en las carreras de ingeniería por muchas razones, como los exámenes de ingreso, lo que hace que no se sientan seguros de su elección. Sin embargo, explicó que con una preparación de un año y medio o dos años, deberías ingresar a la UNI.

“Lo normal es un año y medio o dos años de preparación y el alumno debería ingresar. Pero, como en toda carrera, debe haber un talento innato y paciencia. Existe mucha inmediatez que se ha vuelto en un problema social. El aprendizaje en el ser humano es un proceso lento y el estudiante, durante ese proceso, siente la desesperación. Todo se puede conseguir si tiene las cualidades y la técnica, el lugar le dé los mecanismos y las herramientas”, concluyó.