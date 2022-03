Rector de la UNA Puno se altera durante entrevista sobre examen de admisión

El rector de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, Paulino Machaca Ari, es duramente criticado en redes sociales tras una entrevista a un medio radial. La autoridad universitaria alzó la voz e incluso adujo que era menospreciado por la periodista Karina Novoa.

El tenso momento se vivió cuando Machaca Ari respondía preguntas sobre el último examen de admisión de la UNA, ya que 15 ingresantes a la carrera de Medicina ocuparon el primer lugar con el mismo puntaje. Además, en las carreras de Enfermería e Ingeniería Civil se repitió la misma situación con 12 jóvenes.

La comunicadora de Exitosa, Karina Novoa, consultó a Paulino Machaca sobre si anteriormente se suscitó un empate múltiple en la UNA Puno. Tras ello, el rector, aparentemente, no comprendió la pregunta e indicó que el caso será evaluado por el Consejo Universitario. Agregó que los postulantes a la universidad altiplánica están en la capacidad de obtener puntajes perfectos.

“En su carrera de docente, de rector ¿esto se ha repetido? 10 empates múltiples”, cuestionó la entrevistadora.

“O sea usted quiere decir que nadie puede responder las 30 preguntas. O sea los estudiantes de la región de Puno no están suficientemente preparados. La UNA es una universidad igual que cualquier otra universidad otra del país. La UNA también está trabajando licenciamiento e internacionalización”, expresó Machaca.

Sin embargo, la periodista insistió en la pregunta y el rector alzó la voz.

“No entiende el señor de verdad. (…) no me entiende el sentido de las preguntas ¿en qué momento le estoy menospreciando? ¿qué le pasa a usted para acusarme de eso?”, mencionó.

“Yo entiendo que usted está en la capital, es diferente en las regiones del país. Usted está diciendo que no pueden sacar el máximo puntaje”, contestó la máxima autoridad de la UNA Puno.

Tras ello, la conductora optó por cortar la comunicación. “No me responde. Muy bien, muchas gracias. Como no me responde le voy a tener que cortar porque en realidad lo único que viene a hacer este rector es gritar”, refirió la periodista.

Tras el hecho, la entrevista se viralizó en redes sociales y muchos cuestionaron la labor del rector tras el escándalo por los puntajes perfectos en el examen de admisión de dicha universidad.

Cabe resaltar que Paulino Machaca es profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA Puno. Además, es doctor en Comunicación y Desarrollo por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

Citación