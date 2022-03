Piura: PNP rechaza apoyo de rondas campesinas para disminuir índice delincuencial

Luego de que el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios pidiera el apoyo de las rondas campesinas para disminuir el índice delincuencial, el general de la PNP Edward Espinoza, en declaraciones a un medio de comunicación local, rechazó dicha solicitud alegando que no hay incremento de tasa delictiva en Piura.

El alto mando enfatizó que los ronderos solo deben estar en zonas alejadas de la ciudad, donde no hay efectivos policiales. “Los ronderos tienen una función específica para estar en lugares donde no existe ningún tipo de autoridad, en la ciudad no, y eso lo dice un plenario nacional”, dijo Espinoza.

General asegura que el índice delincuencial en Piura ha disminuido. Foto: Reneyro Guerra

Según el mando policial, no existe incremento de actos delictivos en la región, pese a que en los últimos días se han reportado diversos asaltos y muertes en el centro de la ciudad. Espinoza aseguró que los datos del INEI lo respaldan. “Lo único que yo les puedo decir es que para que exista un estado de emergencia tienen que reunirse ciertos indicadores de acuerdo a ley. Yo tengo otras estadísticas y según lo que dice el INEI, hay una disminución de delincuencia”, acotó.

El general Espinoza garantizó la realización de más operativos a fin de combatir la delincuencia. Indicó que se trabajará de manera conjunta con las municipalidades para poner erradicar este mal de la sociedad.