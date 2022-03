Luis Espinoza: ante subida del GLP se debe impulsar conversión de vehículos al gas natural y brindar subsidios

El precio del gas licuado de petróleo (GLP) continúa en ascenso a nivel nacional, lo que impacta en la economía familiar, ya que incrementa el costo del transporte y del balón de gas. Al respecto, el exviceministro de Energía y Minas Luis Espinoza manifestó que es necesario que el Estado impulse la conversión de vehículos al gas natural y aplique subsidios a la ciudadanía para reducir el impacto entre la población más vulnerable.

En entrevista para La República, Espinoza detalló que el importe del GLP a nivel nacional está ligado al precio internacional, ya que el Perú importa un 20% de su demanda de este combustible.

“Primero tuvimos el impacto de la reactivación luego de la paralización por la pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. Recordemos que Rusia produce el 3% del petróleo del mundo. Si usted desaparece ese porcentaje es inevitable que suban los precios”, comentó el especialista. Debido a ello, el coste de este producto se mantendría inestable a mediano plazo y podría continuar incrementándose.

Por ello, Espinoza puntualizó que desde el Ministerio de Energía y Minas se deben aplicar subsidios focalizados directamente en la ciudadanía, a través del Bono FISE. En esa línea, consideró que subsidiar el precio de venta del refinador, por medio del Fondo de Estabilización, es ineficiente, ya que no asegura que el beneficio llegue al consumidor. No obstante, el exfuncionario considera que esta no es una medida definitiva y solo debe ser temporal.

Por otro lado, Espinoza detalló que convertir los vehículos al gas natural permitiría reducir la demanda de GLP, lo que impactaría en el coste del producto. Añadió que en Lima se encuentra la mayoría de los vehículos, por lo que focalizar esta medida en la capital impactaría en el precio a nivel nacional.

Situación regional

En el caso de las regiones del norte, Piura especialmente, el exviceministro indicó que la paralización de la Refinería de Talara impacta en el valor del GLP a nivel regional. “Cuando la refinería estaba en funcionamiento, esta sacaba GLP y podía brindar un precio más bajo. Hace más de un año debió volver a funcionar”, comentó.

Asimismo, añadió que se deberían brindar incentivos para que las concesionarias a cargo de las instalaciones de gas natural en las regiones del norte avancen a una mayor velocidad. “Dependemos del concesionario, y en algunos casos estos tienden a priorizar el instalar las redes de las industrias antes que las de las casas, ya que aquellas resultan más rentables. Se debe brindar un incentivo para hacer más atractiva la instalación de este servicio en casas”, finalizó.

El dato

Luis Espinoza participará del foro energético descentralizado Perú Energía Norte, que se realizará de manera virtual este 28 y 29 de marzo. El acceso es gratuito previo registro. Esta es la segunda edición. El año pasado también se desarrolló el evento, y convocó a más de 1.500 personas.