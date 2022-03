La Libertad: consejero cuestiona estrategia de vacunación aplicada por la Geresa

Con información de Yolanda Goicochea de Urpi / La República

El consejero regional de Ascope, Greco Quiroz Díaz, señaló que percibe un retroceso en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Indicó que existe una falla en las estrategias aplicadas por la Gerencia Regional de Salud (Geresa), lo que la titular de esta entidad, Kerstyn Morote, descartó.

“A la fecha tenemos un gran retroceso en la vacunación contra la COVID-19. La falta de estrategias del Gobierno regional y gobiernos locales de no hacer cumplir las restricciones a quiénes no tienen la dosis de refuerzo ha generado que más de un millón de liberteños no la tengan (la vacuna), a pesar de su obligatoriedad para ingresar a espacios públicos. Por ello, estoy solicitando al Consejo Regional apruebe mi pedido para que el gobernador retome con estrategias que den resultados. Parece que la gerente regional de salud está fallando grandemente en la vacunación”, sostuvo.

Estrategias de vacunación aplicadas Foto: Antonio Melgarejo/La República

Ante el señalamiento del representante de la provincia de Ascope, la titular del sector salud lo exhortó a que la visite para que pueda exponerle su plan de abordaje del proceso de inmunización y el trabajo de las brigadas.

“Yo lo invito al consejero Greco Quiroz a que se acerque a la Gerencia Regional de Salud para que podamos exponerle todo el trabajo que se viene haciendo. Yo siempre he dicho que voy a reconocer la gran labor que vienen haciendo nuestras brigadas de vacunación, sobre todo en el ande liberteño”.

Asimismo Morote, pidió a Quiroz observar las cuentas de redes sociales en las cuales la Gerasa publica el trabajo que vienen realizando las brigadas de salud en cada provincia.

“Si nos siguen en nuestras redes sociales, han visto en las situaciones en que tienen que trasladarse nuestras brigadas de vacunación hasta siete o diez horas, y llegando a los centros de salud más alejados para poder vacunar. Pero me parece que el consejero de Ascope tendrá que ver con nuestro director de la red de Salud de Ascope cómo se están distribuyendo nuestras brigadas, en nuestros centros educativos y yendo la vacunación casa por casa”, agregó.