La Libertad: 4 integrantes de una familia mueren en accidente de tránsito

Cuatro miembros de una familia fallecieron en el choque frontal del automóvil Toyota Yaris de placa de rodaje T5Z-013 con el camión con matrícula T4G-851, producido al promediar las 5.00 p. m. del lunes 21 de marzo, en el kilómetro 525 de la carretera Panamericana Norte, cerca al expeaje de la provincia de Virú, en la región de La Libertad.

Según testigos del hecho, el chofer del automóvil trató de adelantar a un vehículo que venía frente a él y no se percató que en sentido contrario venía el vehículo pesado, con el cual impactó violentamente.

Uno de los heridos falleció en el hospital Belén de Trujillo. Foto: URPI-GLR

La peor parte la llevaron seis integrantes de la familia que viajaban en un vehículo Toyota Yaris. Tres fallecieron en el acto y uno en el hospital Belén de Trujillo.

Los muertos fueron identificados como Medardo Arteaga Miñano, quien iba como copiloto; Sandra Arteaga Burgos y su menor hijo de Iniciales A. B. A. (7).

Los otros ocupantes que resultaron heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de Virú y luego referidos al nosocomio Belén de Trujillo.

Fueron identificados como Luis Francisco Cabrera Briceño y los niños de iniciales C. A. C. (2) y I. C. A. (9).

Se supo que al promediar las 9:30 p. m. falleció en el hospital Belén la niña de 9 años de edad, quien era sometida a una intervención quirúrgica.