Denuncian que Policía no acepta denuncia de abuso sexual a menor que quedó embarazada

Una madre de familia, sobreviviente de violencia de género, no puede evitar pensar en que, pese a las innumerables denuncias por violencia física que puso en contra de Abraham Eduardo Navarro Calderón, su expareja, este no solo sigue libre, sino que ha seguido cometiendo crímenes.

El sujeto, además, es acusado de abusar sexualmente de la hija de su expareja, una menor que, a sus 13 años, llevó un embarazo forzado producto de la violación. En el Perú, no obstante, en el 2020 se presentaron 1.158 casos más de este tipo en el que niñas menores de 15 años se vieron forzadas a maternar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Incluso, dos de 10 años y una de tan solo 9 años no tuvieron la opción de decidir lo que podían hacer con sus vidas.

Tras soportar 10 años de relación violenta con Navarro, la denunciante tuvo que dejar su vida en Lima y volver a su natal de Satipo.

“Sí, lo he denunciado varias veces , cada vez que me pegaba lo he denunciado. ‘Mejor anda con tu familia porque acá en Lima él te puede hacer algo. ¿Qué haces acá en Lima? No tienes familia, no tienes nada’, me dijo el policía. ‘Mejor anda con tu papá porque ese hombre cualquier rato te va a matar’, me advirtió”, expresa.

Antes de irse dejó constancia de que si algo le pasaba a sus hijos sería culpa de Abraham Eduardo Navarro Calderón; sin embargo, al parecer para las autoridades eso no es suficiente.

El 7 de julio, la menor de 13 años salió de alta del hospital San Bartolomé y llamó a su madre, le dijo que ya no se podrían comunicar seguido porque si Navarro, su padre, la descubría, la iba a agredir. Por eso solo se llamarían a escondidas.

Las llamadas cada vez eran menos hasta que se volvieron nulas, lo que preocupó a su progenitora.

En diciembre de 2021, una de las primas de la denunciante viajó de Lima a Satipo y le dijo que su hija estaba internada, le dio un número, al que llamó, y le informaron que eran del Inabif: habían internado a la menor por haber dado a luz a los 13 años.

“Vamos a comunicarnos con usted para que hable con su hija cada lunes y viernes porque a veces ella está triste”, le dijeron. Gracias a ello también ha podido visitarla. No obstante, quiere saber por qué no puede llevarla a casa.

La respuesta que le brindaron es que debe realizar la denuncia por abuso sexual para que proceda el juicio y que la tenencia sea de la denunciante. Sin embargo, es en esta etapa donde ha encontrado su mayor traba.

El 21 de febrero se dirigió a la Comisaría Barboncito, de San Martín de Porres, ya que es la más cercana al domicilio de Abraham Eduardo Navarro Calderón. Allí, la oficial se negó a aceptar la denuncia.

“Me dijo que ‘cómo la niña no estaba presente para que aclare las cosas no podemos hacer nada’”, sostiene. Pese a que señaló que la menor estaba internada, no le hicieron caso.

Asimismo, intentó llamar a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pero no le dieron respuesta. “He llamado, pero no contestan, señorita”, manifestó.

La República se comunicó con una representante del MIMP, quien prometió ponerse en contacto con la madre de familia y darle seguimiento a este caso.

Asimismo, llamamos a la Comisaría de Barboncito para recoger sus descargos; sin embargo, al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.

Sus otros hijos menores de edad también son violentados por su padre

Además de la menor, sus hermanos de 9 y 17 han sido violentados por su padre. La madre de familia reenvió a La República pruebas en las que un familiar de los menores le pide que viaje a Lima para que se lleve al más pequeño porque Abraham Eduardo Navarro Calderón suele agredirlo físicamente cuando se encuentra en estado de ebriedad.