Coronavirus en Perú: piden salida de Hernán Condori por lento avance en vacunación

El decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo, demandó la salida del ministro de Salud, Hernán Condori, pues lo considera responsable de la desaceleración en el proceso de la vacunación, principalmente en niños y adolescentes y en los adultos que necesitan la tercera dosis.

Señaló que Condori no tiene estrategias para enfrentar la pandemia y no conduce campañas de comunicación a favor de la tercera dosis (solo el 34% de la población mayor de 18 años cuenta con esta dosis). “No hay un liderazgo, no le está dando empuje a la vacunación”.

También indica que el Minsa confunde a la gente al decir que para el regreso a clases basta con haberse vacunado hasta diciembre, cuando antes se hablaba de llegar al 80% con dos dosis antes del inicio de clases.

“Solo el 40% de los niños tiene primera dosis y la estrategia debería ser vacunar en los colegios”. Precisamente, ayer se informó la muerte de un niño en Piura a causa del covid, elevándose así a doce los menores fallecidos por la enfermedad.

En esa línea, el médico investigador Percy Mayta-Tristán, de la Universidad Científica del Sur, refiere que “se está confirmando la preocupación que todos teníamos, que dado el perfil del ministro creyente en la pseudociencia no haya avances en la vacunación”. “Necesitamos un ministro con credibilidad y liderazgo para que el sistema de salud mejore”, anotó.

Y a pesar de que la tercera ola llegaría a su fin en la segunda semana de abril, según el CDC, el experto recordó que es importante la tercera dosis para tener una protección del 90%. Por eso, indica que los adultos mayores deben contar con la tercera dosis ante el riesgo de nuevas variantes.

En tanto, el exministro de Salud Óscar Ugarte recordó que la efectividad de las vacunas se va reduciendo con el tiempo.

“Es un mal mensaje del Minsa decir que el 78% la población objetiva tiene las dos dosis (…) Eso era bueno para el año pasado y se ha demostrado que el efecto de la segunda dosis dura de 3 a 4 meses”. También consideró que el ministro debe ser removido del cargo.

Por otro lado, hay que recordar que la Contraloría alertó hace unos días que hay más de dos millones de dosis de AstraZeneca que vencerán el 31 de marzo. Sin embargo, el Minsa negó ayer en un comunicado que existan vacunas por caducar.

Regiones como Madre de Dios recibieron hace unos días diez mil dosis y ya cumplieron con repartirlas a los puestos de salud, pero advierten que la población no las recibe porque no hay campañas informativas de parte del Minsa.

Mientras que Cajamarca tiene vacunas por vencer en abril y también tienen dificultades con AstraZeneca porque hay rechazo de la gente.

En tanto, la Defensoría del Pueblo advirtió que la desaceleración de la vacunación pone en serio peligro la vida de millones de peruanos. “Aplicar la tercera dosis y vacunación de niños debe ser prioridad”.

Informe de la Contraloría

Son más de dos millones de dosis de AstraZeneca que tienen una vida útil hasta el 31 de marzo, señala la Contraloría.

Informe de la Contraloría sobre vacunas COVID-19. Foto: difusión

La palabra

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico

“No hay liderazgo... (Hernán Condori) debe ser cambiado y reconstruir nuevamente los comités de expertos y comité de inmunización. El ministro no le está dando el empuje necesario a la vacunación”.