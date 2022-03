Cajamarca: 95% de colegios retornaron a clases presenciales

El director regional de Educación de Cajamarca, Presbítero Alarcón Zamora, subrayó que el 95% de colegios reiniciaron las clases presenciales; sin embargo, indicó que 360 instituciones educativas permanecerán en el sistema virtual por las malas condiciones de su infraestructura.

El funcionario señaló a La República que esta región tiene 7.200 escuelas, 414.000 estudiantes y 28.000 profesores que desde el 14 de marzo de 2022 han retornado de manera progresiva a las aulas, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación (Minedu).

En ese contexto, mencionó que 6.800 colegios, que representa el 95% del total, albergan a la población estudiantil de la zona urbana y rural. Para el retorno, se realizó el acondicionamiento de la infraestructura aunque, aseguró, todavía existen deficiencias.

La Contraloría identificó el mal estado de los colegios. Foto: Contraloría

No obstante, precisó que 360 instituciones educativas se encuentran en mal estado conforme lo indicó la Contraloría General de la República. “Hay colegios que no tienen puertas, ventanas, mobiliario o no cumplen con las medidas para evitar la COVID-19. Es por eso que por ahora se continuará con la enseñanza virtual”, explicó Alarcón.

Alarcón Zamora refirió que se necesita S/ 14 millones para mejorar la situación de dichas escuelas. Además, anotó que se gestionó ante el Minedu la instalación de 191 aulas prefabricadas.

Más presupuesto