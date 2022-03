Vía Pasamayito: vecinos de Comas denuncian que obra del Municipio de Lima afecta sus viviendas

Vecinos del Asentamiento Humano Señor Cautivo de Ayabaca, octava zona de Collique, en el distrito de Comas, denuncian que se han visto afectados por las obras de la nueva vía Pasamayito, que unirá San Juan de Lurigancho y Comas.

Pese a que, en un principio, la obra entusiasmó a los vecinos de Collique y aceptaron la realización de la misma, conforme ha pasado el tiempo, los habitantes del lugar han denunciado que las medidas de seguridad no son las adecuadas .

Carmen Villa Tarazona, quien vive en el AA. HH. Señor Cautivo de Ayabaca, indica que no hay señalizaciones de prevención peatonal en la zona, ni para motos y autos, y que en los últimos meses han ocurrido algunos accidentes.

Asentamiento Humano Señor Cautivo de Ayabaca, octava zona de Collique. Foto: Difusión

Detalla que algunas buzonetas están sin tapa y no hay protección para los niños, quienes por curiosidad pueden acercarse y caer. Y que, además, les han roto las tuberías de agua, las casas se inundan y se quedan sin el servicio de agua potable durante dos a tres días.

“En dos reuniones por zoom, Emape nos prometió que no iba a haber contaminación. Sin embargo, es algo que no se ha cumplido”, cuenta la señora Carmen.

También explica que hace unos días cayó una roca en la vivienda de una vecina, muy cerca a la cuna donde estaba acostada su hija.

“Cuando van a realizar los trabajos, no envían un acta para avisar con anticipación de la ejecución de la obra para que nosotros podamos estar a buen recaudo. La máquina de la obra ha roto la tubería de agua y tenemos un tanque de 50 metros cúbicos que se acaba”, señala.

La ciudadana indica que el alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, les aceptó una reunión en enero de este año para denunciar la situación, pero derivó el caso a un secretario de la municipalidad. “Al secretario que nos atendió, se le dijo que había problemas de los desniveles, las casas están quedando en abismo, no hay un muro de contención, no hay seguridad vial”, comenta.

Tuberías rotas que forman pozos de agua. Foto: Difusión

Carlo Ángeles, regidor de la Lima, explica que la obra de Pasamayito es necesaria para interconectar la ciudad , pero que no se puede poner en riesgo la seguridad de los vecinos del asentamiento humano. La autoridad indica que Emape tiene que velar por la protección de ellos.

“Si bien es cierto que es una zona de riesgo, eso no quita que la empresa esté agravando ese riesgo. Un vecino también denunció que había tenido un accidente en su mototaxi con uno de los vehículos de la obra. Hay muchas observaciones con respecto a la zona. Esta obra es positiva, pero creo que las medidas de seguridad no han sido suficientes y han generado algunos accidentes”, declaró.

“Los vecinos han sido aliados para que se empiece con la construcción de la obra. Pero ahora se ven perjudicados porque se han roto algunas tuberías, ingresan agua a las viviendas. Son algunas acciones que no deberían afectar”, precisó.

La señora Carmen detalla que han realizado más de tres plantones para exigir que cumplan sus pedidos.

“Estamos pidiendo que arreglen los niveles de la pista, las casas están quedando a 1,50 metros sobre alto y 1,20 metros sobre bajo, que coloquen más paraderos porque solo tenemos tres paraderos. No tenemos un informe técnico de cómo es la obra, nadie nos viene a explicar. No tenemos seguridad, (pedimos) el monitoreo del agua porque nos quedamos dos o tres días sin agua. Que arreglen los tubos rotos, no solamente es parcharlos. Mayor protección de la zona, las rocas caen a las viviendas y nos vemos perjudicados”, concluyó.

La Municipalidad de Lima, a través de un comunicado de Emape, lamentó los hechos ocurridos durante la realización de los trabajos de perforación que se ejecutan en la zona . Además, señaló que vienen reforzando de manera constante los protocolos de seguridad para evitar sucesos similares.

Comunicado de Emape sobre los hechos suscitados en la obra de la nueva vía Pasamayito. Foto: Emape S.A

“Ocurrido el incidente, Emape y la empresa contratista acudieron al lugar para realizar una evaluación de los hechos; se descartaron daños físicos y se repuso la calamina de manera inmediata. Es importante destacar que Emape y la empresa contratista vienen trabajando para reforzar sus protocolos de seguridad, a fin de que las personas se alejen de la zona intervenida durante las actividades”, se lee en la misiva.

La Municipalidad de Comas precisó que este martes 22 de marzo, a las 9.00 a. m., el Subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres, Jaime Coarite, y el Gerente de Desarrollo Social, Franklin Catalán, acudirán al asentamiento humano Señor Cautivo de Ayabaca para supervisar el impacto de la obra del nuevo Pasamayito en la comunidad y atender los pedidos de los vecinos.