Miraflores: encañonan a DJ para robarle equipos valorizados en más de 10.000 soles

La noche del viernes 18 de marzo un DJ fue víctima del asalto de todo el material con el que trabajaba. Él se disponía a ir a un evento, por lo que pidió un taxi, en el jirón Bartolomé Trujillo, en Miraflores, cuando de pronto otro vehículo se acercó.

De este descendieron dos malhechores con armas, quienes apuntaron al chofer y al DJ, amenazándolos si pedían ayuda. Uno de ellos rebuscó en la parte delantera del auto y, al no encontrar ningún objeto de valor, se dirigió a la maletera. Fue allí donde halló el botín: los equipos del DJ valorizados en más de 10.000 soles.

Mientras tanto, el DJ se mantenía encañonado en el piso por otro ladrón, sin poder evitar que se lleven sus pertenencias.

Los delincuentes metieron lo robado en el auto en el que vinieron y se dieron a la fuga. Ahora, las autoridades buscan identificarlos con las imágenes de las cámaras de seguridad, pues ese mismo día se registraron otros robos con características similares en el distrito.

Miraflores: falso taxista dopó a joven para robarle más de 50.000 soles

George Roldan Sarmiento abordó un taxi de ruta, en la cuadra 6 de la avenida Comandante Espinar, en Miraflores, pero nunca se imaginó que un falso taxista lo iba a dopar con el fin de hurtar su celular e ingresar a sus cuentas bancarias. Le robaron todos sus ahorros: un total de 50.000 soles, lo dejaron endeudado con más de una entidad bancaria.

Roldan cuenta que ingresó al asiento posterior del vehículo y de pronto se sintió muy cansado. Luego, recostó su cabeza en la luna y no recuerda más. Cuando despertó en su habitación, no halló su celular. Al revisar sus cuentas bancarias, no tenía ni un sol.