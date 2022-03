Mascotas ayudan a reducir el estrés y ansiedad en las personas, asegura especialista

“Me dan mucha tranquilidad y fuerzas para lidiar con el día a día”, dice Estéfany cuando habla de sus mascotas. Ella ha encontrado en sus gatitos y perritos rescatados un espacio seguridad y calma. Además, asegura que su compañía la ha ayudado a sobrellevar diversos episodios de ansiedad y estrés. “Es más, antes cuando podía acceder a un psicólogo me recomendó que, cuando los síntomas de la ansiedad me pongan muy mal, hiciera una pausa para poder relajarme unos cinco minutos jugando o acariciando a mis mascotas . Personalmente, a mí me funciona”, detalla.

Se ha hablado muy poco del tema, pero estudios internacionales revelan que los felinos, canes, entre otros animales domésticos, tienen impacto positivo en la salud mental de las personas, la cual se ha deteriorado, aún más, en estos años de pandemia.

Al respecto, el doctor Horacio Vargas Murga, psiquiatra e investigador del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, respaldó esta información y explicó que un simple abrazo o contacto con las mascotas puede hacer que los humanos liberen oxitocina, la hormona que está relacionada con la felicidad y el placer.

Mascotas también ayudan a niñas y niños. Foto: La República

Este apego también reduce sustancialmente el cortisol, el cual es generado por el estrés agudo o crónico del trabajo, las responsabilidades del hogar, el colegio, la universidad, entre otros.

“Las mascotas pueden atenuar ciertos episodios de ansiedad. […] Estas pueden generar un aumento de oxitocina, serotonina y dopamina”, explicó el experto para La República.

En esa línea, el galeno recalcó que el contacto con los animales es aún más positivo en niñas y niños, ya que aprenderán a controlar sus emociones, adquirirán responsabilidades, reforzarán su autoestima, se sentirán más seguros, entre otros.

“Los cuidados de las mascotas puede contribuir a que el niño sea más responsable, preocupado. También ayuda en el control de las emociones, en la conducta. Así, el niño puede aprender a canalizar sus emociones. Además, es un compañero para los juegos”, subrayó Vargas Murga.

Los gatitos y perritos mejoran el estado de ánimo de sus dueños. Foto: La República

Beneficios de tener un compañero de cuatro patas

Además de aliviar los síntomas depresivos, las mascotas también impactan positivamente en el estado de ánimo de sus dueños, en su vida social y salud física. Esto último se debe a las caminatas que realizan las personas cada vez que sacan a sus perros a pasear.

“Algunas personas pueden creer que es algo tonto, pero cuando estoy muy estresada juego un rato con mis gatos o mis perritos y ese malestar disminuye. Por ejemplo, cuando iba a trabajar presencialmente solo recordaba que, cuando terminase la jornada de trabajo, iba a llegar a casa a mimarlos o darles de comer y eso me daba fuerzas para seguir con mis tareas”, detalla Estéfany, quien es rescatista.

Los paseos a los perros también ayudan en la actividad física de las personas. Foto: La República

¿Mascotas en el trabajo?

Como las cifras de casos y muertes por la COVID-19 están en descenso desde hace un par de semanas, muchas empresas han optado por regresar a la presencialidad. Ante esto, el especialista consideró que sería una buena opción que se permitan a las mascotas en las oficinas, tal y como se hace en otros países.

“Cuando decimos mascotas también nos referimos a algunas aves, loros o hámsteres. En el campo también hay otros animales que se consideran mascotas como las ovejas. Diferentes animales pueden ser mascotas”, sentenció.

Finalmente, sobre las personas que tienen un diagnóstico de depresión u otros, el experto consideró que, antes de adoptar a un animalito, lo consulten con su especialista.