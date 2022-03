Examen San Marcos: ¿cuándo sería la nueva prueba y qué medidas se tomarán tras filtración?

Debido a la anulación del examen de admisión San Marcos 2022-II, más de 26 mil postulantes se quedaron sin la oportunidad de conseguir una vacante para iniciar su vida universitaria en la Decana de América. Tras el anunció realizado el sábado 19 de marzo, la rectora Jeri Ramón Ruffner precisó que se programará una nueva prueba para antes de abril.

Este lunes 21 de marzo, Jeri Ramón se reunió con el Consejo Universitario con el fin de definir el cronograma del proceso de admisión, el cual no tendrá costo alguno para los estudiantes.

“El nuevo examen no va a pasar de abril porque las clases ya empiezan, pero queremos hacerlo con toda la transparencia del caso. Las clases empiezan en mayo, y eso se va a respetar, así que (el nuevo examen de admisión) no va a pasar de abril”, señaló en entrevista con Andina.

¿Por qué se anuló el examen de admisión 2022-II?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anuló el proceso de admisión 2022-II tras la filtración de la prueba de conocimientos para ingresar a esta casa de estudios.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, explicó la rectora en conferencia de prensa desde la ciudad universitaria.

Manifestó también que la decisión incluye la suspensión de las pruebas programadas para el domingo 20 de marzo, así como las tomadas el sábado 12 y domingo 13 de marzo.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, declaró.

¿Qué medidas se tomarán tras la filtración de la prueba?

Si un estudiante compró la prueba filtrada para ingresar a la UNMSM, será vetado y no podrá estudiar en la Decana de América ni en ninguna otra universidad pública del país.

“Deben haber infiltrados dentro del examen. Estamos haciendo una investigación y ya se denuncia a la Fiscalía de Prevención del Delito. Si se detectara que un alumno compró la prueba, esos alumnos quedarán viciados por siempre y nunca podrán entrar a la universidad”, sentenció Jeri Ramón en diálogo con TV Perú.