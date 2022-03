Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados este 21 y 22 de marzo

Urb. Mi Refugio Av. Oscar R. Benavides Cdra. 53, calle Borda Cdra. 3, calle Edmundo Zapatel Cdras. 1, 6, Mz C, Jr. Garcilaso de La Vega Cdra. 1, Mz. C, Jr. Santos Chocano Cdra. 1, Mz. C, Jr. Ricardo Palma Cdra. 1.