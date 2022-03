Colegio Médico reitera su pedido de que se destituya al ministro de Salud

Sigue en el ojo de la tormenta. El Colegio Médico del Perú (CMP) reafirmó su pedido de destitución del ministro de Salud, Hernán Condori, por una serie de negligencias y expresiones “carentes de veracidad”.

El Consejo Nacional del CMP, integrado por 27 decanos regionales, expresó su preocupación “por la desaceleración del proceso de vacunación contra el Covid-19, lo cual pone en riesgo la salud de la población”. También cuestionó que no se haya presentado ninguna estrategia frente a esta pandemia y otras enfermedades reemergentes.

En otro momento, el CMP lamentó las declaraciones del titular del Minsa durante su interpelación en el Congreso.

“Ha mentido cuando afirma que el procedimiento ético disciplinario iniciado en su contra por el Colegio Médico ha sido archivado, ya que estos continúan su debido proceso. Asimismo, en aras de la transparencia, lo emplazamos a que revele los nombres de las empresas y personas que ha denunciado por corrupción”, precisó.

El Colegio Médico también dijo que Condori no ha respondido por qué delega la ejecución de un acto como la colposcopia a otro profesional de la salud no médico en su consultorio, promoviendo el ejercicio ilegal de la medicina. “Tampoco ha contestado, de manera coherente, por qué promociona públicamente una sustancia como el agua ‘arracimada’. El hecho de que no la venda o recete no lo exime de la responsabilidad de la promoción de una sustancia sin ningún beneficio”, aseveró.

Debido a eso, el CMP mostró su ‘extrañeza’ por el comportamiento contradictorio de algunos congresistas que, luego de impulsar la interpelación y censura del ministro Hernán Condori, “abdicaron por intereses políticos de su responsabilidad de fiscalizar las acciones del ejecutivo en defensa de la salud”.

PUEDES VER: Colegio Médico de Lambayeque exhorta a ministro de Salud a renunciar

Se hacen de la vista gorda

Solo la bancada de Avanza País viene impulsando una moción de censura contra el ministro de Salud. Hasta el momento, 11 congresistas, sumando a los tres del Partido Morado, han respaldado la medida y se necesita de 33 para presentarla. Renovación Popular, con ganas siempre de vacancia, dice que “le ha dado un mes de plazo”.