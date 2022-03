Carlos Garatea: “No pensemos en volver a un sistema donde primaban intereses particulares y la estafa”

El rector de la PUCP reflexiona sobre la crisis política, la reforma universitaria, las relaciones de su institución con la Iglesia y su aniversario 105, entre otros asuntos de interés público.

Esta es la universidad privada más antigua del Perú y tiene presencia importante en la vida pública. ¿Cómo ven la actual crisis política del país?

Con preocupación. Nos preguntamos cómo contribuir a solucionarla. La crisis política, económica y sanitaria nos ha golpeado y la universidad no se ha mantenido al margen sino que ha salido a dar la cara, a defender la reforma universitaria, en el peor momento de la pandemia pusimos todas nuestras capacidades para llenar brechas. La crisis no nos tiene en tribuna, queremos poner nuestra capacidad en la búsqueda de soluciones y consensos. Lo hemos demostrado estos años que tuvimos varios presidentes. Hemos hecho pública nuestra posición, hemos invocado el respeto a la Constitución, la necesidad de la seguridad jurídica, la oposición a la corrupción y la violación de los derechos humanos y trabajar para tener un país mejor.

¿Sobre el indulto a Fujimori tienen ya una posición?

He pedido la sentencia. Desde el lunes consultaremos a nuestros especialistas en derecho y en función de ello tendremos que tomar una posición. Esto nos recuerda la versión anterior del indulto con Kuczynski y todas las componendas que hubo, pero ahora hay una situación legal y quiero esperar lo que nos digan los especialistas.

¿Cómo percibe al Gobierno ante la reforma universitaria?

Inseguro, dubitativo. Nos gustaría saber qué piensa. No ha habido posición clara ni del presidente ni del ministro de Educación. Universidades como las del Consorcio (Católica, Lima, Pacífico, Cayetano), las católicas y un grupo grande de universidades públicas hemos salido a defender lo avanzado con la Sunedu. No significa que no haya cosas por corregir. Pero no pensemos en volver a un sistema donde primaban intereses particulares y la estafa a los alumnos parecía norma.

¿Y al Congreso?

Con preocupación. No se entiende en la Comisión de Educación la vida universitaria, qué es calidad universitaria y lo que los estudiantes necesitan. Le falta escuchar a otras universidades, no solo las que le dan la razón. Es importante que escuchen a las universidades sin fines de lucro. La mayoría de universidades con licencia denegada son con fines de lucro.

¿Cuáles son las bondades de la reforma que defiende?

Te pongo tres cosas. Un ordenamiento del sistema universitario. Aumento de publicaciones y fomento de la investigación, que en la pandemia se ha puesto al servicio del país. Lo tercero: se ha visto que necesitamos fortalecer las universidades públicas. Este no es un problema de universidades privadas. Un buen sistema universitario destaca en tener buenas universidades públicas, y en el Perú hay buenas públicas.

¿Qué debe mejorarse en la reforma y cambiar en Sunedu?

La Sunedu debería conversar más con las universidades. El desarrollo es muy desigual entre privadas y públicas, por región, por especialidad. Falta un poco eso en Sunedu pero no por animadversión, va avanzando. Con rectores del Consorcio, cuando hemos pedido diálogo a la Sunedu y señalado discrepancias, nos hemos puesto de acuerdo.

En esto enfrenta a la rectora de San Marcos, la universidad decana. ¿Cómo se explica?

No me enfrento. La doctora Jerí defiende una posición, yo otra, pero junto a esas discrepancias hay dos instituciones fuertes que son vecinas y trabajan juntas. Debemos fortalecer el diálogo entre dos instituciones tan grandes. Promovemos mucho que la relación con San Marcos sea cada vez más fluida.

Pide diferenciar autonomía de autarquía. ¿Por qué?

Esa diferencia está en una resolución del Tribunal Constitucional. Se está entendiendo por defensa de la autonomía a que las universidades hagan lo que quieran sin supervisión, libertinaje más que libertad. Es una autarquía, la negación de ente externo que regule. Autonomía es distinto: libertad de cátedra, de contratación de profesores, diseño de currículos, promoción de temas de investigación. Cuando la defensa de la autonomía es oposición a ser fiscalizado, se defiende una autarquía. Pasó con la ANR (Asamblea Nacional de Rectores). Defienden un modelo muy parecido si no igual al que existió. Un modelo de autarquía.

¿Qué opina del ingreso directo a universidades?

Este Gobierno a veces tiene frases para la tribuna, que dice cosas que no son tan ciertas. Con el ingreso libre a universidades, en los distintos proyectos siempre hay una evaluación. Si se busca que todos en el país tengan derecho a educación de calidad, estamos de acuerdo. No significa que quienes no tengan buen rendimiento o quieran otra cosa deban ingresar a las universidades. Me pregunto si las universidades públicas tienen infraestructura, clases, profesores, para recibir a una masa enorme de estudiantes de un día para otro. Suena muy político, muy populista, pero hay que preguntar a los rectores de las universidades públicas si están de acuerdo y si se entiende como libertad absoluta o no. Mientras no se aclare, puede hacerse una frase que se repite, se manipula y pierde consistencia como lo de la autonomía universitaria.

¿Cuál es la relación actual de la PUCP con la Iglesia católica, tras el conflicto con Cipriani?

Hoy es estupenda, fluida. Con el Arzobispado de Lima y la Conferencia Episcopal también. El año pasado, la Santa Sede confirmó definitivamente el estatuto de la PUCP. Estuve en Roma con el papa y no hay queja, sino aliento fraterno. El papa nos dijo que podemos estar tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien. Ahora se ha designado gran canciller al cardenal Barreto, muy cercano a la universidad en la comprensión de una autonomía, pluralidad y diversidad. No hay ningún reclamo pendiente.

¿Cómo ha venido enfrentando la PUCP esta pandemia?

Nos puso en situación muy dura. El apoyo de profesores, estudiantes y padres fue muy importante. Hemos mantenido nuestra oferta educativa y seguido investigando. Muchos recién pondrán su pie en el campus. Nuestro presupuesto tuvo un bajón muy importante, debimos hacer reducciones de sueldo, no aumentamos pensiones. Implementamos medidas para evitar la deserción estudiantil: no cobramos intereses, dimos módems. Hubo un bajón al inicio y se ha ido recuperando.

Están de aniversario. ¿Cuál es la reflexión principal?

Que llegar a los 105 años en buena salud institucional a pesar de la crisis, con varios planes para el futuro, y hacerlo como una institución peruana privada católica, universitaria, dedicada a la formación integral y la investigación nos da motivos de sobra para sentirnos orgullosos. Que tenemos que seguir creyendo en las universidades, apostar a que ellas son fundamentales para un desarrollo. Acá hay un compromiso de seguir construyendo un mundo mejor y feliz para todas y todos.