Arequipa: buscan a adolescente desaparecida que dejó carta de despedida

La ubicación de Judith Ccahui Ayaque es incierta. Recientemente, sus familiares denunciaron la desaparición de la menor, quien dejó una carta de despedida. La adolescente salió de su domicilio en la avenida Sol, en el distrito de Cayma (Arequipa), con rumbo desconocido.

De acuerdo al reporte de desaparición, Judith salió de su vivienda el último sábado 19 de marzo en horas de la madrugada y dejó una carta de despedida.

“Me voy por voluntad propia, no me busquen, no descuiden a mis hermanos. “, decía la nota que está bajo investigación.

Tras la difusión del caso, familiares realizaron una vigilia para solicitar el apoyo de la ciudadanía y que se aceleren las investigaciones. El padre de la muchacha, Timoteo Ccahui, detalló a medios locales que dejó a su hija en su domicilio el viernes en horas de la madrugada y cuando retornó ya no estaba.

Menor dejó carta de despedida. Foto: Los Protagonistas AQP

“Su celular ya no timbraba, pero estuvo conectándose al WhatsApp hasta las 3.00 p.m. del viernes”, indicó.

De otro lado, la hermana de Judith contó que la menor se comunicaba con un varón identificado como Elías Quispe Vilca (28) a través de las redes sociales. Al parecer, el sujeto la acosaba y viviría en el distrito de Miraflores.

Las personas que tengan información sobre la ubicación de la menor pueden comunicarse al 917028168 o 962288037.

Canales de ayuda

Si eres testigo o conoces algún caso en el cual se presuma la vulneración de los derechos fundamentales de una niña, niño o adolescente, puedes llamar gratuitamente a la Línea 1810, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,y hacer tu denuncia.

También puedes hacerlo a través de comisarías, la Demuna y la Línea 100 o en las oficinas de la Dirección de Protección Especial en el jirón Camaná n.° 616- Mezanine- Cercado de Lima.