VMT: delincuentes compran por internet y asaltan a repartidores durante entrega

Con información de Omar Coca/URPI-LR

Cuidado con las entregas. Una nueva modalidad de robo a repartidores de delivery se está ejecutando en la zona de Lima sur. Uno de los conductores de la empresa Cuero Aureo denunció que fue víctima de estos delincuentes que realizan compras por internet y colocan una dirección falsa para asaltar a sus malhechores.

La víctima identificada como Juan Rivas (43) aseguró para La República que fue “centrado” por los malhechores. Cuenta que al llegar al punto de entrega, en la urbanización Jardín 1ra zona en VMT, las coordinaciones que realizaba con una mujer mediante una llamada telefónica dejaron de realizarse. Al pasar los minutos, una persona se acercó con un arma de fuego para que entregue los celulares de alta gama.

“Me estacioné en el lugar al ver que es una zona transitada y tranquila. Yo vi por mi retrovisor que venía una persona, pero estaba bien vestida y de pronto me apuntó con el arma diciéndome que me calme y que entregue los teléfonos. No es la primera vez que sucede, esto ya es preocupante para mis compañeros y para todas las personas”, precisó.

Ante estos sucesos, la PNP capturó a cuatro sujetos, entre ellos una gestante de siete meses, quienes estarían involucrados en tal modalidad. En la intervención se pudo encontrar un arma de fuego y productos sellados de diversos tipos.

Los detenidos fueron identificados como Virgilio José Aponte Acosta (29), John Anderson Sifonte Gutiérrez (27) de nacionalidad extranjera, Katherine Lessly Mitchel Solís Tafur (29) con siete meses de gestación y Junior Velázquez Príncipe (36).

“Yo pude identificar a uno de ellos porque me apuntó con el arma y no tenía mascarilla. Luego, caminó unos metros, vino su cómplice y huyeron. El nombre de la chica es igual al que sale en la guía de remisión. Se llevaron todo, incluso mi celular y la llave de mi moto para que no pueda perseguirlos. Solo quiero que se haga justicia y que el trabajo de los demás no se perjudique”, añadió Juan Víctor, repartidor de la empresa Cuero Aureo.

La PNP procedió con la intervención en la vivienda, ubicada en la Mz 33 Lt6 del sector San Francisco de la Cruz en Pamplona alta, San Juan de Miraflores. Los datos de uno de los presuntos implicados en el delito contra el patrimonio robo agravado estaban en la guía de remitente de la empresa de servicio de entrega.

Hasta el cierre de este informe, los detenidos se encuentran en la Depincri de Villa María del Triunfo a la espera de la fiscal de turno para brindar sus declaraciones del caso. Los presuntos responsables no cuentan con antecedentes penales.