Postulantes de regiones que alcanzaron vacantes protestan en exteriores de San Marcos

Un grupo de jóvenes postulantes de diferentes regiones del país llegaron hasta los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para exigir que no se les anule su examen tras haber alcanzado una vacante para las distintas carreras profesionales a las que aplicaron.

“Hemos venido hasta aquí haciendo un esfuerzo económico, no queremos que se nos anule nuestro examen. Yo he alcanzado una vacante y no me parece justo que se cancele mi prueba. Por favor, doctora Jerí, pedimos que valide nuestro examen”, indicó indignado un postulante de la región de Huancavelica a La República.

Asimismo, otro de los aplicantes lamentó lo sucedido en el proceso de admisión en Lima e indicó que respetan las normativas de la UNMSM; sin embargo, enfatizó que una de ellas asegura que, tras la publicación de los resultados, los nombres de los postulantes no son revisables ni apelables. Por ello, instaron a la rectora a tomar las medidas más adecuadas para el caso, pero sin dejar sin vacante a las personas que realmente se han preparado para obtener un lugar en San Marcos.

“Está pasando por encima de la norma 41 del reglamento; sin embargo, dice también que solo se puede anular el examen por suplantación de identidad, dar nombres falsos o entregar documentos falsos. La mayoría de postulantes no hemos hecho eso, por eso, le pedimos a nuestra rectora que respete las normas de la universidad y nos otorguen nuestra vacante”, manifestó.

Finalmente, todos los postulantes pidieron apoyo, pues en las regiones donde ellos residen no hay muchos recursos económicos. Incluso, venir a Lima ha implicado un gasto y no se piensan ir con las manos vacías.