Anulan admisión en UNMSM por el robo de la prueba de conocimientos

Las denuncias y pruebas de que este había sido un proceso de admisión manchado por la corrupción y que hubo postulantes que conocieron las preguntas con anticipación terminaron por convencer a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de que era mejor anular todo el proceso de admisión 2022-II.

Ayer, la rectora Jeri Ramón Ruffner comunicó la decisión de anularlo todo, confirmando además que se había producido “la filtración” de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios.

Fue luego de que un canal de televisión exhibiera hojas con preguntas, las cuales luego se comprobó que eran las mismas del examen que se rendía ayer.

PUEDES VER: Federación de San Marcos exige salida del titular de la OCA y recomposición de oficina de admisión

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, indicó la rectora.

Esta medida, dijo, se toma “en salvaguarda del prestigio de la universidad San Marcos”.

Detalló además que la decisión incluye las pruebas realizadas el sábado 12 y domingo 13 de marzo, la de ayer, 19 de marzo, además de la que se iba a realizar hoy, domingo 20.

La semana pasada, luego del examen que rindieron los postulantes a Ciencias de la Salud, se denunció la “supuesta filtración” del examen de admisión, lo cual fue negado por la rectora Ramón y su equipo.

Entonces se convocó a la Fiscalía para iniciar una investigación y se continuó con el proceso. Ayer era la tercera fecha y debían presentarse 11 mil postulantes a las carreras de Ingeniería. Hoy debía tocar el turno de los aspirantes a las carreras de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Según Jeri Ramón, la decisión de anular todo el proceso de admisión se tomó luego de que la prueba fuera mostrada en un canal de televisión, cuando la jornada de evaluación estaba en pleno desarrollo.

“No es justo que con plata compren la prueba”

“Si hay alumnos que se esfuerzan tanto en estudiar, que vienen de los pueblos más alejados, sin tener el soporte familiar, no es justo que aquel que tenga plata y pueda comprar la prueba le quite una vacante, lo deje sin la oportunidad de estudiar. Por eso he visto por conveniente anular el proceso completo de admisión, que incluye los días 12, 13, 19 y 20 de marzo, hasta nueva programación”, señaló la rectora.

También dijo que espera que las investigaciones de la Fiscalía avancen con celeridad y que, una vez que se determine la identidad de los involucrados en estos actos de corrupción, sus nombres se den a conocer y no se les permita ingresar a ninguna universidad pública.

Claves

Comunicado. La UNMSM dispuso reorganizar la Oficina de Admisión para determinar cómo ocurrió la filtración.

Pagos. Los estudiantes que pagaron por el proceso no perderán su derecho a rendir el examen.