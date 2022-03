La Libertad: nuevo jefe policial de acuerdo con declaratoria de emergencia y trabajar con Ejercito

Con información de Yolanda Goicochea de Urpi / La República

La región La Libertad se ha convertido en una de las regiones con alta criminalidad. Según las estadísticas. ya son 71 personas las que han sido asesinadas en lo que va de este 2022, por lo que el nuevo jefe de la III Región Policial, Jorge Luis Angulo Tejada, señaló que ya tiene un plan para enfrentar la delincuencia y frenar los homicidios.

Angulo Tejada reemplaza a Max García Esquivel, quien solo estuvo un mes en La Libertad pero generó buena impresión en la población, al punto de que su cambio generó algunas marchas de apoyo.

General busca conocer estadísticas de forma rápida para accionar contra la delincuencia Foto: La República

“Daremos golpes fuertes al accionar delincuencial que está afectando a la comunidad liberteña y de esta manera recuperar la confianza que de alguna manera se ha venido perdiendo en la comunidad con su policía nacional”, manifestó Angulo Tejada.

Se comprometió a mostrar resultados de su gestión, sin dar tanto detalle de su plan de acción. También se refirió a la declaratoria de emergencia y se mostró a favor de compartir trabajo con las fuerzas armadas.

“Tenemos un plan, pero no les puedo dar detalles; ya ustedes verán resultados. Todo lo que suma no resta. Que me den la oportunidad de allanar cualquier lugar; vamos a entrar con fuerza”, expresó.

El general PNP indicó que irá en busca de las mujeres maltratadas que por miedo no denuncian.