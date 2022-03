Falsos médicos estafan a ancianos por miles de dólares con el ‘cuento del cáncer’

Una banda criminal viene estafando a adultos mayores para sacar provecho de su confianza y vulnerabilidad. El Ministerio del Interior investiga a los delincuentes que suplantan la identidad de prestigiosos médicos para llamar por teléfono a ancianos e informarles que un familiar o amigo ha sido diagnosticado con un agresivo cáncer, y que necesitan el depósito de grandes sumas de dinero para una operación de urgencia.

Fue el caso de Ana María Whestphalen, quien lamentablemente cayó en los engaños de la mafia de estafadores y realizó varias transferencias de dinero durante cinco días, con la esperanza de ayudar a una entrañable amiga que reside en el extranjero. “Recibo una llamada y con una voz llorosa me dice que le han detectado un cáncer de mama muy agresivo, que en su país no la pueden operar dentro de un año o año y medio. Que necesitaba venir al Perú para hacerse la operación”, narró para Cuarto Poder.

Whestphalen afirmó que, incluso, conversó vía videollamada con el supuesto médico Vigil, especialista en cirugía oncológica de mamas . En repetidas oportunidades, el usurpador le indicó que la salud de su amiga se había complicado y necesitaba nuevos procedimientos, lo que implicaba más cobros.

“Yo le dije ‘no tengo más plata, no puedo seguir prestándome’. Me responden con un ’pero, pídele prestado al banco’”, continuó la víctima. “Cuando fui a la clínica (Delgado) y preguntamos por la señora ‘fulana de tal’, me dijeron que no existía ninguna paciente con ese nombre (...) Ahí es donde uno siente una gran, gran frustración, se siente timado, se siente engañado, se siente vejado, que se han aprovechado de tu sensibilidad, de tu cariño”, lamentó.

De acuerdo con informes de la Policía Nacional, detrás de esta modalidad de estafa se encuentra una organización que opera desde Carabayllo. Ya se identificó a Jessica Gianina Rosa Cárdenas, encargada de retirar el dinero que depositan las víctimas.

El nombre de esta mujer figura en las denuncias policiales del caso de Ana María Whestphalen y en el de otra afectada de nombre María Julia Belmont, quien perdió 40 mil dólares al ser engañada de la misma forma.