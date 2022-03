Agricultores de Arequipa y Puno critican declaratoria de emergencia del sector

Roberth Orihuela Q.

Kleber Sánchez

El gobierno de Pedro Castillo Terrones declaró en emergencia el sector agrario y riego por un lapso de 120 días. El objetivo del Decreto Supremo Nº 003-2022, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), es mitigar el impacto de las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y el alza de los insumos agrarios. En 10 días el Midagri deberá presentar un plan de trabajo. Sin embargo, los agricultores en Arequipa y Puno no están muy contentos, puesto que consideran que la medida se hizo sin tomar en cuenta los constantes pedidos que hicieron los gremios de todo el país.

El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) en Arequipa, Clímaco Cárdenas, aseveró que la medida no tendrá ningún efecto para cambiar la realidad actual de la agricultura.

Esto porque en principio se tomó la decisión sin siquiera reunirse una sola vez con los gremios de agricultores y ganaderos del país. “Hemos solicitado reuniones en varias ocasiones; en diciembre y febrero, pero nunca recibimos respuesta. Ningún gremio se ha reunido con el presidente para plantearle nuestras propuestas a la problemática que vivimos”, señaló Cárdenas.

Para Cárdenas la norma es solo letra muerta, pues no se señala si se asignará presupuesto para solucionar la problemática. “Es un decreto unilateral, porque además no inmiscuye a otros sectores, como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de la Producción. Todos esos actores deben participar activamente, porque las soluciones a la problemática del agro no van a venir solo del Midagri”, agregó el agricultor.

Por su lado, el presidente de Conveagro en Puno, Roger Flores, consideró que por lo menos se debió declarar por un año en emergencia el agro. Además, debería destinarse un presupuesto fijo para solucionar los problemas de este sector, que está en el olvido. “En la región de Puno la mayor parte de la agricultura y ganadería básicamente es para subsistir”, dijo.

El agricultor señaló que, por ejemplo, el incremento del costo de los fertilizantes solo afecta al centro y norte del país, pues allí es donde se usan más de estos químicos. En cambio, en Puno se estima que solo el 4% de las personas dedicadas a esta actividad, compran fertilizantes químicos para sus cultivos.

Analizan unirse a paro indefinido

El representante del gremio Agroganadero de Arequipa, Jorge Reyes Luján, adelantó que su gremio analiza la posibilidad de unirse al paro indefinido que los camioneros de carga pesada anunciaron para este 28 de marzo. Señaló que el Gobierno sigue haciendo oídos sordos a sus pedidos y, en cambio, emite normas con data desfasada. “Queremos algo concreto, como eliminar la leche en polvo y el monopolio de las empresas lácteas”, explicó.