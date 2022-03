Tumbes: alertan que 106 escuelas públicas tienen restricciones de agua y alcantarillado

La Contraloría General supervisó 124 instituciones educativas públicas de los niveles primaria y secundaria de la región Tumbes y alertó que, de este total, 106 tienen restricciones o no cuentan con el servicio de agua y alcantarillado, entre otras situaciones adversas identificadas.

Según el Informe de Visita de Control N° 080-2022-CG/GRTB-SVC, auditores evidenciaron que 55 escuelas públicas tienen restricciones del servicio de agua, 26 carecen del servicio de desagüe, 18 no tienen agua potable y siete carecen de suministro de agua . La entidad indicó que esto podría afectar la continuidad y calidad de las labores académicas, así como la salud de la comunidad educativa por falta de servicios básicos.

Deficiencias

Asimismo, en cuanto a infraestructura, equipamiento y servicios; se observó que 93 instituciones tienen losas deportivas en mal estado y 63 no cuentan con protección solar; 77 tienen los servicios higiénicos y paredes de las aulas en mal estado ; 35 no tienen rampas de acceso para personas con discapacidad y 105 no cuentan con extintores o estos no se encuentran en vigencia.

PUEDES VER: Liberan a hombre acusado de abuso sexual a menor en Tumbes

Además, 72 no cuentan con suficiente cantidad de mesas y sillas para los profesores y alumnos en las aulas ; 51 carecen de cuadernos de trabajo para la entrega a los alumnos durante el año; 28 reportan falta de docentes para cubrir las secciones previstas por el Ministerio de Educación y 25 reportan tener tabletas inoperativas o deterioradas.

Bioseguridad

Respecto a las condiciones de bioseguridad y adquisición de kits de higiene por la emergencia sanitaria del COVID-19; se advirtió que en 106 instituciones educativas no se encuentra la señalización del aforo máximo permitido; 74 no han adecuado el distanciamiento físico de un metro en sus espacios; 31 no tienen estaciones de lavado y desinfección de manos y en 15 colegios existen docentes que no cuentan con sus dosis de vacuna .