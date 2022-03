San Marcos declara nulo examen de admisión 2022-II por filtración de prueba

Este sábado 19 de marzo, día en el que se desarrollaba la tercera jornada de admisión para ingresar a la Decana de América, la rectora Jeri Ramon sorprendió con una conferencia de prensa en la que declaró la nulidad total del proceso debido a que el examen se había filtrado.

“Ante la ausencia de la Fiscal de Prevención de Delito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen” , manifestó.

Asimismo, sostuvo que este será reprogramado: “Creo que es importante entender la salvaguarda del prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El pago de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen tomando todas las prevenciones habidas y por haber”.

La suspensión aplicará para todas las fechas del examen, tanto para las aplicadas el sábado 12, en la que postularon Ciencias de la Salud y hubo diversos casos de puntajes iguales, incluso en el primer puesto de Medicina Humana. “Suspender las pruebas incluyendo las pruebas del sábado 12, domingo 13, del día de hoy y de mañana, totalmente”, detalló la rectora.

Del mismo modo, pidió la comprensión de postulantes y padres de familia, pero resaltó que no se puede permitir que ingresen alumnos con esta modalidad. “No podemos permitir que ingresen alumnos comprando pruebas, que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater. San Marcos no se vende, San Marcos se defiende”.