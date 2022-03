San Marcos anuló su examen de admisión: ¿cuáles eran las denuncias de filtración de la prueba?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anuló todo su proceso de admisión 2022-II, según el reciente anunció de la rectora Jerí Ramón tras la culminación de la tercera prueba para Ingenierías. Sin embargo, detrás de esta suspensión, existen una serie de denuncias de filtración.

En la siguiente nota de La República te contamos las denuncias que surgieron durante este proceso de admisión 2022.

Filtración del examen del área de Salud

El último sábado 12 de marzo, en el primer día del examen de admisión de San Marcos, se divulgó información de que hubo filtración de la prueba un día antes. Incluso esto se difundió a través de las redes sociales.

Denuncias de filtración del examen. Foto: Twitter

Tras ello, muchos estudiantes y profesores denunciaron que los resultados evidenciaban dicho plagio, pues notaron puntajes parecidos en la carrera de Medicina Humana, entre otras.

Lista de ingresantes a Medicina. Foto: Twitter

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) solicitó la anulación de la prueba y así se tenga un nuevo proceso ante las denuncias. Así también, recordó el examen virtual desarrollado en 2020, en el que hubo denuncias de plagio.

Supuesta filtración del examen del área de Ingenierías

En horas de la mañana del 19 de marzo, algunos usuarios reportaron que la tercera prueba de Ingenierías de la UNMSM habría sido filtrada un día antes en algunos grupos. Frente a ello, muchos estudiantes de dicha casa de estudios pedían la nulidad del proceso, ya que se estaba yendo contra los principios de la institución.

Filtración del examen de Ingenierías. Foto: Facebook

Supuesta filtración del examen. Foto: WhatsApp

Denuncias de filtración del examen. Foto: Twitter

Horas más tarde, la rectora anunció la suspensión del examen. “No podemos permitir que ingresen alumnos comprando pruebas, que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater. San Marcos no se vende, San Marcos se defiende”, indicó.

¿Cuándo se volverá a tomar el examen de admisión?

En la misma transmisión de RTV San Marcos, la rectora dijo que se “programará una nueva fecha para el examen de admisión”. Para esta nueva oportunidad, aseguró que redoblarán las medidas de seguridad. Asimismo, confirmó que el pago de los postulantes está garantizado.