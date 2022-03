Salamanca: ladrones robaron más de S/ 5.000, televisores y hasta la mascota de una casa

En Salamanca, delincuentes ingresaron a una casa multifamiliar donde se robaron televisores, play station y hasta la mascota de uno de los vecinos. Los residentes sospecharon de un inquilino que recién alquiló una habitación, ya que no hubo un forcejeo de la puerta principal.

El hecho ocurrió el último 18 de marzo en horas de la noche. Según el informe de América, uno de los moradores detalló que se llevaron su televisor y a su pequeño cachorro de dos meses.

“ Cuando entré me percaté de mi televisor y llamé mi perrito porque cuando llego empiezo a acariciarlo, y no lo vi y era obvio que se lo habían llevado. Pediría que las personas que lo tengan me devuelvan a mi perrito ”, expresó el joven afectado por el robo de un miembro de su familia.

Entre tanto, otro residente mencionó que se llevaron un total de 5.000 soles de sus ahorros. “Yo hallé mi puerta sin su candado y con la chapa rota”, acotó. Por otra parte, una joven también contó que le extrajeron su televisor, un play station y 500 soles.

Agentes de la comisaría acudieron a la vivienda y confirmaron que la puerta principal no fue forzada. Por ahora, la Policía Nacional del Perú detuvo preliminarmente a uno de los inquilinos que estuvo en la casa durante el robo.

Los vecinos solo esperan encontrar al culpable y que devuelvan a la mascota al joven.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Por 45 días más, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao fue ampliado por los índices altos de la delincuencia. De esta manera los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) continuarán apoyando a la Policía Nacional en el patrullaje.